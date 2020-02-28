Афины, 28 февраля. Греция усилила охрану границ из-за наплыва сирийских беженцев из Турции. Об этом журналистам рассказал источник в греческом правительстве.

«Греция усилила в максимально возможной степени охрану своих сухопутных и морских границ. После развития событий в Идлибе Афины находятся в постоянном контакте с Европейским союзом и НАТО», — отметил он.

Ранее Турция заявила, что прекратит сдерживать поток сирийских беженцев, которые направляются в Европу, из-за обострения обстановке в сирийской провинции Идлиб. После этого к границе Греции направилось не менее 300 мигрантов из Турции. Среди них — граждане Сирии, Ирака и Ирана.

Накануне боевики в Идлибе развернули крупномасштабное наступление на сирийскую правительственную армию, вынудив ее открыть ответный огонь. При этом под обстрел попали турецкие военные, которые оказались среди боевиков. В результате 33 военнослужащих армии Турции погибли, 30 получили ранения. Россия добилась прекращения огня со стороны сирийцев, чтобы обеспечить эвакуацию погибших и раненых.

Отметим, что Турция вооружает сирийских боевиков, воюющих против правительственных сил. Кроме того, турецкая армия перебросила в Идлиб своих военных. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что ситуация в Идлибе может перерасти в полномасштабный международный военный конфликт. Он призвал прекратить эскалацию напряженности в данном регионе.

Напомним, что в 2016 году Турция и ЕС заключили сделку, согласно которой Анкара берет на себя поток беженцев из Сирии, а Брюссель взамен предоставляет финансирование и обещает ускорить рассмотрение вопроса о вступлении Турции в Евросоюз. Однако ЕС фактически нарушил условия сделки и заморозил все переговоры по членству Анкары из-за авторитарной политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.