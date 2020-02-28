Минобороны Турции сообщило об атаке на 200 целей армии Сирии в Идлибе

Анкара, 28 февраля. Военно-воздушные силы и артиллерия Турции атаковали более 200 объектов Сирийской арабской армии (САА) в Идлибе, об этом сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

«В результате работы боевых самолетов, беспилотников и артиллерии подверглись интенсивным ударам более 200 целей и объектов», ― приводит слова Акара телеканал NTV.

По словам министра, турецкие военные якобы уничтожили пять вертолетов, 23 танка, 23 орудия и гаубицы, а также комплексы ПВО «Бук-М1» и «Панцирь-С1». Акар сообщил, что в результате атаки турецких ВС на Идлиб погибли 309 солдат сирийской армии.

В Дамаске не подтверждали данные Анкары о потерях САА в Идлибе. Атака Турции в Идлибе сопровождается массовой информационной кампанией в турецких СМИ о «победах» ВС Турции, при этом все социальные сети, включая Twitter, Facebook и YouTube, в стране заблокированы.

Ранее турецкие военные попали под обстрел возле населенного пункта Бехун в Идлибе. В Минобороны РФ сообщили, что российский Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) запрашивал координаты турецких подразделений, находящихся возле района боевых действий.

Примечательно, что по предоставленным Турцией данным, в районе обстрела военные ВС Турции не должны были находиться. В МО РФ сообщили, что турецкие военнослужащие, попавшие под обстрел сирийских правительственных войск, находились среди наступавших террористов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвал срочное заседание после происшествия. Анкара объявила военное положение в стране.