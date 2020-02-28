СК начал проверку по факту обнаружения новорожденного в туалете роддома. ФАН-ТВ

В Братске следователи СК проводят доследственную проверку по факту обнаружения новорожденного ребенка в туалете перинатального центра по признакам преступления, предусмотренного ст.125 УК РФ (оставление в опасности). Утром 28 февраля сотрудник женской консультации ОГАУЗ «Братский Перинатальный центр» сообщила в дежурную часть полиции, что в туалете учреждения она обнаружила сумку, в которой находилась новорожденная девочка. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, в перинатальный центр сумку с ребенком принесла женщина с маленькой девочкой. Они поднялись на второй этаж и оставили сумку в туалете, после чего быстро вышли из здания. Запись с камер наблюдения изучают следователи СК России. Сотрудниками полиции принимаются меры к установлению и задержанию женщины. Новорожденный ребенок находится в детской городское больнице, его жизни ничего не угрожает.