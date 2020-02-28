Порошенко предостерег Зеленского от повторения судьбы Януковича

Киев, 28 февраля. Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил своего преемника Владимира Зеленского в политических преследованиях, а также предостерег его от повторения судьбы четвертого главы государства Виктора Януковича.

Пятый президент Украины в пятницу явился на допрос в Госбюро расследований (ГБР) по делу о вмешательстве в деятельность судов. Порошенко объявил, что пришел, «понимая, что это фарс, политические преследования».

Он обратился к Зеленскому с призывами.

«Займитесь функциями президента. <…> Оставьте суд и правоохранительную систему в покое. <…> Не становитесь Януковичем, у него было очень плохое прошлое и будущее тоже не радостное», — заявил экс-президент Украины.

Порошенко добавил, что Шевченковский районный суд Киева ранее обязал следователя ГБР рассмотреть вопрос о закрытии дела, в рамках которого бывший глава государства прибыл сегодня на допрос. Он объяснил такое решение «отсутствием состава преступления». Экс-президент также заявил о готовности принимать участие в последующих судебных заседаниях.

Напомним, что Порошенко стал фигурантом 16 уголовных дел, которыми занимается Госбюро расследований (ГБР) страны. По каждому из них ведутся десятки следственных мероприятий. Пятого президента Украины обвиняют в госизмене, коррупции, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебным положением, а также в легализации преступных доходов.

Сам политик отвергает все обвинения. Он пропустил уже около 30 допросов по уголовным делам.

Янукович ранее обратился к украинцам по случаю шестой годовщины расстрелов на Майдане. По мнению экс-депутата Верховной рады Спиридона Килинкарова, бывший президент обладает важной информацией о госперевороте 2014 года, однако сейчас он «выпал из украинской повестки и туда уже не попадет никогда».