Налоговая служба США вызвала Тинькова в суд

Вашингтон, 28 февраля. Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении известного российского бизнесмена Олега Тинькова. Об этом говорится в сообщении TCS Group, являющейся головной компанией «Тинькофф банка».

Слушания пройдут в период с февраля по апрель 2020 года в Лондоне. Сам Олег Тиньков будет принимать участие в них в качестве частного лица.

«Ситуация не затрагивает ни одну из операционных компаний группы «Тинькофф», — говорится в сообщении TCS Group.

Уточняется, что вопрос касается налоговых споров, однако дальнейшие детали не приводятся. Олег Тиньков убежден, что проблема будет решена в кратчайшие сроки. До 2013 года основатель «Тинькофф банка» имел американское гражданство, напоминает НСН.

Олег Тиньков родился в 1967 году в Кемеровской области. Он занимался разными видами бизнеса, например, открывал рестораны «Тинькофф», выпускал замороженные полуфабрикаты под торговой маркой «Дарья» и владел пивоваренной компанией. Тиньков неоднократно входил в различные рейтинги предпринимателей, а в 2014 году, по данным издания Forbes, занимал 1210-ю строчку в списке самых богатых людей мира.

Около года назад Олег Тиньков попал в рейтинг бизнесменов Forbes, сломавших стереотипы о России. Издание отметило «скандальный, но яркий имидж» бизнесмена. Тогда журнал оценил состояние основателя «Тинькофф банка» в 2,2 миллиарда долларов.