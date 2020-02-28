Маликов рассказал, что помогает ему выглядеть молодо в 50 лет

Москва, 28 февраля. Певец Дмитрий Маликов рассказал, как ему удается выглядеть молодо в 50 лет, в каком возрасте легче воспитывать детей, и какое будущее он прочит своим наследникам.

Накануне артист отметил юбилей большим сольным концертом в Петербурге. Поклонники Маликова нередко отмечают, что в свои годы Народный артист РФ внешне продолжает оставаться тем молодым исполнителем, каким когда-то пришел на отечественную сцену. За это многие даже называют его «заколдованным».

Певец признался, что не ощущает себя на тот или иной возраст, и его самовосприятие зависит от неизвестных ему самому факторов.

«Поэтому мне просто приятно, что я нахожусь в хорошем тонусе — физическом и моральном. Главное, чтобы был молодой дух, и чтобы хотелось творить. А физический возраст не так уж важен. Просто я стараюсь вести здоровый образ жизни, регулирую питание. Физические нагрузки должны быть, ну, и много добрых мыслей и поступков, по возможности», — сказал он в интервью «Пятому каналу».

Маликов рассказал, что оставаться в тонусе ему во многом помогают дети. Напомним, у певца двое наследников: 20-летняя дочь Стеша и двухлетний сын Марк.

Исполнитель отметил, что второе отцовство дается ему значительно проще. Сейчас он чувствует себя в роли родителя гораздо увереннее, чем в молодости, когда на свет появилась дочь. По его словам, воспитывать детей легче после 40 лет.

«Потому что ты понимаешь, ценишь, имеешь большой жизненный опыт. И хочешь как можно больше времени проводить со своими детьми», — объяснил артист.

Определенное будущее своим чадам артист не навязывает. Он считает, что главное, чтобы дети были счастливы, а судить о призвании и занятиях двухлетнего Марка еще крайне сложно.

Певец уточнил, что старшая Стефания пока учится, не торопится замуж и хочет стать «интересной, зрелой личностью», а они с супругой всячески способствуют ей в этом.

Ранее Маликов рассказал, что дочь его очень любит и благодарит за то, что он научил ее добру, любви и труду. По его словам, на юбилей наследница подарила ему альбом с фотографиями, на которых «запечатлены самые интересные места» с их совместного отдыха, пишет «Газета Кемерова».