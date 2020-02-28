Татьяна Васильева рассказала о своих отношениях с Высоцким

Москва, 28 февраля. Российская актриса Татьяна Васильева вспомнила свои отношения с музыкантом и актером Владимиром Высоцким. Они снимались вместе в фильме «Четвертый», по сюжету Васильева играла супругу главного героя, роль которого исполнял Высоцкий. В студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» актриса уточнила, что Высоцкий не обращал на нее внимания.

«Он на меня не смотрел, а так бы я в него влюбилась. У него была огромная армия поклонниц. Одно время он встречался с моей подругой. Потом в его жизни появилась Марина Влади. У нее вообще уже не было соперниц», — подчеркнула она.

При этом Высоцкий был значительно ниже ростом Васильевой, из-за чего она испытывала дискомфорт.

«Режиссер нас снимал так, чтобы не было видно разницы в росте», — сказала она.

Васильева вспомнила сцену из фильма, где для того, чтобы Высоцкий был выше ее, актера попросили взобраться на лестницу.

«Я чувствовала себя женщиной рядом с ним. Но он был зол, что ему подсунули именно меня для съемок», — сказала Татьяна Васильева.

Напомним, в 2018 году с Васильевой в московском метро произошел неприятный инцидент. Как отметила Васильева, она регулярно пользуется метро, чтобы не тратить время на автомобильные пробки. Она направлялась на тренировку в фитнес-центр. По словам артистки, в то время, как она заходила в вагон, дверь без предупреждающего сигнала неожиданно захлопнулась. Васильева, получившая из-за защемивших ее дверей травмы головы, отметила, что в тот же момент в поезд заходили семьи: дети успели зайти в вагон, а родители остались на платформе.

Актрису после проведенной в институте Склифосовского МРТ отпустили домой. По ее словам, инцидент обошелся без серьезных последствий, однако в целом ситуация не может не возмущать.

Стоит отметить, что представители метрополитена принесли извинения Васильевой за произошедший инцидент, отметив, что надеются на ее скорейшее выздоровление.