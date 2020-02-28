Боевики ПНС обстреляли военных ливийской армии на юге Триполи

Триполи, 28 февраля. Боевики Правительства национального согласия (ПНС) напали на силы Ливийской национальной армии (ЛНА) на юге Триполи.

В ливийской столице возобновились атаки бандформирований ПНС на солдат ЛНА. По данным источника, ожесточенные нападения боевики проводят с использованием тяжелого вооружения, обстреливая район Абу Салим, где находятся военные. Отмечается, что поддерживающие террористический режим триполитанского правительства вооруженные группировки также вели минометный огонь по позициям вооруженных сил с утра 27 февраля до позднего вечера.

Как накануне сообщил официальный спикер ливийской армии Ахмад Мисмари, за 24 часа турецкие боевики и бандформирования ПНС нарушили режим прекращения огня 31 раз. Помимо атак позиций ЛНА, они обстреливают жилые районы города с помощью 155-мм гаубиц, минометов и беспилотников.

Провокации со стороны триполитанских бандитов проводятся ежедневно, чтобы сорвать действующее перемирие. В это время военные ливийской армии продолжают поддерживать инициированное Россией мирное соглашение, лишь точечно отвечая на атаки вооруженных группировок.

Напомним, что Турция продолжает нарушать эмбарго по поставке оружия для бандформирований ПНС. Анкара переправляет бандитам вооружение и военную технику, а также присылает им на подмогу сирийских боевиков, турецких военных и ЧВК. В связи с этим Евросоюз готовит специальную миссию, целью которой будет контролирование перемещения турецких грузов в Средиземном море, чтобы не дать им попасть в руки триполитанских вооруженных групировок.