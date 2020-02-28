Канада отказалась платить за охрану принца Гарри и Меган Маркл

Оттава, 28 февраля. Власти Канады в скором времени перестанут платить за охрану принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Об этом сообщил телеканал CTV со ссылкой на министерство общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям страны.

В ведомстве рассказали, что Канада «время от времени» оплачивала охрану семьи с ноября 2019 года. Принц Гарри и его семья считаются лицами, которым необходима международная защита, объяснили в канадском ведомстве. У Оттавы есть обязательства по обеспечению их безопасности по мере необходимости. Однако в ближайшее время Канада перестанет предоставлять семье такие услуги из-за изменения ее статуса.

Напомним, принц Гарри и его супруга Меган Маркл отказались от статуса членов королевской семьи и заявили о намерении добиться финансовой независимости. Ранее министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Канады Уильям Блэр в конце января подтвердил, что службы безопасности Канады и Британии обсуждают возможность предоставления охраны семье.

Ранее королева Великобритании Елизавета II поставила точку в дискуссии о том, могут ли объявившие ранее о выходе из состава королевской семьи Меган Маркл и принц Гарри использовать зарегистрированный ими бренд Susseх Royal. Елизавета II заявила, что запрещает им это делать.