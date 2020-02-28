Как дать отпор рейдерам в погонах: история липецкого завода «Свободный сокол»

Еще каких-нибудь год-полтора назад мало кто за пределами Липецкой области знал про трубный завод ЛТК «Свободный сокол». Не самое большое по столичным меркам предприятие (1,5 тысячи работников), которое производит трубы из ВЧШГ (эту аббревиатуру — высокопрочный чугун с шаровидным графитом — пожалуй, могут с первого раза расшифровать лишь участники рынка), если и попадало в сводки новостей, то исключительно на отраслевых ресурсах. Сегодня же о «Свободном соколе» пишут газеты и показывают сюжеты на федеральных каналах. Причина — в победе, которую руководство завода одержало над рейдерами, пытавшимися прибрать производство к рукам.

От имени Липецкого прокурора Константина Кожевникова и хозяина НЛМК Владимира Лисина у директоров «Свободного сокола» вымогали сотни миллионов рублей. После отказа «оборотни в погонах» на содержании олигарха возбудили в отношении предпринимателей уголовные дела. Давление усиливалось из месяца в месяц, день ото дня, но те не сдались и одержали победу. После вмешательства Генеральной прокуратуры справедливость возобладала, а коррупционерам дали по рукам.

История «Свободного сокола» показывает: хоть на дворе и 2020 год, многие региональные элиты сегодня продолжают жить понятиями «лихих 90-х». Положить глаз на понравившийся актив, «наехать», предложив откупиться, а потом благодаря коррупционным связям попытаться разорить предприятие и отобрать его за бесценок — к сожалению, сегодня случается и такое. Как может добропорядочный собственник бизнеса защитить себя и свое производство, как дать отпор вымогателям в погонах, даже если за ними будет стоять богатейший человек России? За руководством к действиям Федеральное агентство новостей обратилось к адвокату, представляющему интересы ЛТК «Свободный сокол» Дмитрию Григориади.

— Ваша компания выиграла арбитражный спор с контрагентом, суд после долгого рассмотрения встал на вашу сторону. Можно выдыхать? (Спойлер: на самом деле — нет!)

Справка: возбуждению уголовного дела в отношении руководителей «Свободного сокола» предшествовали арбитражные разбирательства с Липецкой энергосбытовой компанией (ОАО ЛЭСК). Суд дважды вставал на сторону трубного завода: сперва признал незаконными пункты договора, которые энергетики навязали предприятию, а после снизил размер средств, которые те планировали получить с «Сокола», почти в пять раз — с 415 млн до 78 млн. Проиграв оба раза арбитраж, менеджмент ЛЭСК не успокоился: так на пустом месте руководство трубной компании стало фигурантами уголовного дела, возбужденного по прихоти энергетиков.

— К сожалению, сегодня никто не застрахован от уголовного расследования при наличии судебных решений. Если еще лет 10 назад, отсудившись в суде общей юрисдикции или арбитражном суде, руководитель мог выдохнуть и успокоиться, то на текущий момент ситуация поменялась.

Ситуация, когда выигранный арбитраж ничего не значит для следственных органов, в сегодняшней практике встречается очень часто. Позиция сводится к следующему: у суда мало полномочий для того, чтобы анализировать истинные намерения сторон, которые могут носить преступный характер. Для этого возбуждается уголовное дело, и в рамках оперативно-розыскной деятельности ведется «поиск истины».

Подобная практика уже привела к всплеску злоупотреблений своими правами со стороны недобросовестных заявителей. Понимая, что неминуемо проиграют в ходе обстоятельного судебного рассмотрения дела, многие стараются миновать стадию разбирательства в гражданских судах и «продавливают» свою позицию через уголовные процедуры. Такой способ «воздействия» на оппонента видится более выигрышным: у атакующего лица появляются колоссальные преимущества. Эту ситуацию, безусловно, нужно менять: необходимо на законодательном уровне инициировать определенного рода запреты на уголовное расследование при нереализованной возможности рассмотрения гражданских споров в гражданских судах.

— Вас вызывают на беседу с сотрудником правоохранительных органов, и вы начинаете чувствовать тревогу. Как действовать в такой ситуации? (Спойлер: не паниковать, не уклоняться от общения и согласовывать все ваши действия с адвокатом).

Справка: руководство «Свободного сокола» с первого дня добросовестно исполняло свои обязанности и оказывало содействие следствию во всей полноте. Позиция предприятия была подтверждена решением судов, вся документальная база была собрана и проанализирована экспертами, а сопровождение общения с правоохранительными органами велось командой квалифицированных юристов и адвокатов.

— В ситуации, когда против вас возбуждено дело, которое имеет все признаки «заказного», не нужно забывать, что следствие — это орган обвинения. Любое сказанное слово при вызове или при телефонной беседе может «засилиться» (юр. обеспечить вступление в силу или приобщение к делу, придать ч-л вес и официальную форму. — Прим. ФАН) рапортом и впоследствии быть использовано против вызываемого лица. Зачастую правоохранительные органы злоупотребляют своими правами: намеренно сгущают краски, пугают людей, чтобы получить необходимые им показания. Не нужно поддаваться панике и идти на поводу у эмоций и страхов. Это первое.

Второе. Некоторые по-прежнему считают, что если человек не получил повестку, то к следователю можно не являться. Это не так! Бумажная повестка, полученная либо не полученная по почте, ничего не значит: надлежащим уведомлением сегодня считается телефонный звонок, СМСка, направление требования о явке в мессенджерах и соцсетях, письмо на электронную почту, вызов через госуслуги. При игнорировании такого рода вызова можно нарваться на принудительный привод или на иные, более неприятные, последствия: силовики уже давно научились легализовывать и «засиливать» определенного рода требования через электронные сервисы.

Вот почему если уголовное преследование не угрожает жизни и здоровью (с такими ситуациями я, к сожалению, также сталкивался), крайне желательно являться по первому требованию, предоставлять необходимые документы, не давать повода недобросовестным сотрудникам писать рапорты, обвинять вас в побеге или в препятствовании ходу следствия. Не давать поводов обвинить вас в чем-либо вообще. Бывает, при получении повестки о явке директор предприятия начинает собирать совещания, давать указания сотрудникам, что нужно говорить, а что не нужно, — все это может быть расценено как оказание давления на участников предварительной проверки или расследования, как противодействие ходу следствия.

Таких нюансов очень много, и чтобы на эти грабли не наступать, не давать повод быть арестованным, рядом с вами должен находиться квалифицированный специалист, который будет консультировать вас по каждому шагу и помогать принимать безошибочные решения. То же правило относится и к общению со следствием: когда вас вызывают на беседу, крайне желательно являться не одному, а с профессиональным защитником. Это ни в коем случае не говорит, что вы в чем-то виновны. Это говорит лишь о том, что вы очень внимательно относитесь к своим правам и к тем претензиям, которые вам предъявляют.

— Следствие всеми способами дает понять, что над вашей головой сгустились тучи. И вдруг на вас выходят какие-то люди, которые демонстрируют доскональное знание обстоятельств дела, жонглируют именами и званиями высокопоставленных силовиков и предлагают «порешать проблемы» за соответствующую мзду. Как себя с ними вести? (Спойлер: не поддаваться на провокации, зафиксировать факт обращений, а по решению компетентных органов — проводить встречи под контролем оперативников).

Справка: после возбуждения уголовных дел в отношении руководства завода директору «Свободного сокола» Игорю Ефремову начали поступать предложения «решить» все проблемы. В ходе переговоров, которые проходили под контролем спецслужб, посредники, ссылаясь на прокурора области Константина Кожевникова и владельца Новолипецкого меткомбината Владимира Лисина (он же — бенефициар ОАО ЛЭСК), требовали от Ефремова 200 млн рублей и часть активов предприятия. После обнародования видео- и аудиозаписей встречи с вымогателями было возбуждено уголовное дело. Одного из «решал» задержали и поместили в СИЗО, второй скрывается от Следствия за пределами РФ.

— В делах, где фигурируют большие суммы, часто возникают так называемые «решалы» — сомнительные персонажи, которые предлагают поменять ситуацию в лучшую сторону за вознаграждение. Ни в коем случае с такого рода людьми связываться нельзя: на 90% это мошенники, на 10% — провокаторы. [Они появляются] в рамках оперативной игры, оперативного эксперимента либо иной провокации с целью доказать преступность действий лица и усилить обвинение, чтобы сделать невозможным выход лица из следственного изолятора либо, наоборот, — с легкостью переместить в СИЗО, обвиняя в особо тяжком преступлении — коррупции. Необходимо помнить: даже сам факт разговора на подобную тему может расцениваться как покушение на коррупционные действия и может лечь в основу соответствующих обвинений.

Поэтому никакого общения с подобного рода лицами вестись не должно. В принципе! Совсем! Всех желающих «поговорить» можно переводить на адвоката, который, понимая ситуацию, расставит все по своим местам и пресечет все противоправные попытки.

Безусловно, если ваши визави постоянно ссылаются на высокопоставленных сотрудников и исключительно хорошо и свободно ориентируются в деталях уголовного дела, гипотетически возможен вариант, что они поддерживают контакты с нечистыми на руку силовиками. В такой ситуации считается целесообразным обратиться в правоохранительные органы и зафиксировать сам факт подобных действий, попросив дать им правовую оценку, причем обращение должно последовать не в следствие, а в иные инстанции. Например, в вышестоящее подразделение ФСБ.

Ситуации и решения могут быть разными, вплоть до проведения дальнейших встреч с «решалами» под контролем оперативников. Самое важное — помнить: нельзя вступать в переговоры, в беседы, в общение ни с кем, кроме своих защитников, которые действуют на основании Федерального закона об адвокатуре.

— В рамках незаконно возбужденного дела директора предприятия задержали, на счета наложен арест. Людям нечем платить зарплату, сбыт и закупки также пробуксовывают. Как выйти из ситуации, сохранив производство? (Спойлер: анализировать риски, иметь специалистов в команде и быть готовым к любым чрезвычайным ситуациям).

Справка: директор по развитию ЛТК «Свободный сокол» Антон Бабуцидзе был задержан оперативниками и отправлен под домашний арест. Впоследствии суд отпустил предпринимателя под залог в 3 млн рублей. Работа предприятия не останавливалась ни на день: пока юристы доказывали несостоятельность выдвигаемых следствием обвинений, указывая на многочисленные нарушения, генеральный директор завода Игорь Ефремов исполнял свои обязанности по управлению производством и поддержанию сети сбыта продукции.

— При задержании и аресте директора крайне важно сохранить работоспособность предприятия. К подобным ситуациям необходимо быть готовым заранее. Антикризисные учения — во многих крупных компаниях это уже нормальная практика. Как в школе нас учили одевать противогаз на случай атаки, так бизнес должен системно проводить учения на случай ареста топ-менеджмента и ареста счетов. Их главная задача — проанализировать и повысить выживаемость компании на срок более года. Как правило, за этот период ситуацию можно кардинально изменить, оказав противодействие беспределу. Есть много примеров, когда строители из СИЗО достраивали жилые комплексы или когда продукция животноводческих и сельскохозяйственных предприятий продолжала поступать на склады и отгружаться покупателям при аресте руководящего состава.

Аналогично и с арестом счетов и активов: с этим можно успешно бороться правовыми путями, во второй судебной инстанции. Профессиональный, высоко квалифицированный юрист, адвокат подает апелляцию и в пух и прах разносит доводы следствия, в результате чего арест снимается.

Резюмируя, собственнику необходимо заранее правильно выстроить бизнес-процесс, предусмотреть наступление соответствующих рисков и подобрать профессиональную команду, которая сможет защитить предприятие. К сожалению, такова реальность ведения бизнеса в нашей стране. Выживает тот, кто к подобной ситуации готов, и абсолютно быстро перестают существовать те компании, которые оказываются не готовы.

— Случай «Свободного сокола» по-своему уникален: в проблемах завода в Липецкой области пришлось разбираться руководству Генпрокуратуры, и именно после вмешательства федералов местным силовикам дали острастку, а правовой беспредел был пресечен на корню. Как подобное стало возможным? (Спойлер: мощное оружие против рейдеров в погонах — информационная открытость и привлечение внимания к попранию закона).

Справка: на защиту завода от банды рейдеров-вымогателей и их покровителей в погонах встали и рядовые сотрудники завода, записавшие обращение к Владимиру Путину, и многочисленные эксперты, и общественные деятели, в том числе федерального уровня. К делу «Свободного сокола» подключились «Опора России» и «Деловая Россия», аппарат уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова, созданная президентом России цифровая платформа «За бизнес», руководитель Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи и депутаты Государственной думы. Все это позволило привлечь внимание к очевидным фактам нарушения закона. После обсуждения дела «Свободного сокола» на заседании межведомственной рабочей группе при Генпрокуратуре и последовавшей за ним проверке в отношении прокурора Липецкой области Константина Кожевникова было вынесено представление о неполном служебном соответствии из-за «отсутствия должного контроля за работой подчиненных», а следственному департаменту МВД России было предписано устранить выявленные нарушения. Статус обвиняемых с руководства завода был снят.

— Помните известную фразу из культового фильма: «Сила, брат, в правде!» Правомочность нашей позиции, ее полное соответствие законодательству России был неоднократно подтверждено экспертами и судебными органами. В подобной ситуации важно демонстрировать максимальную открытость, взаимодействовать со СМИ и доказывать свою правоту в рамках общественных механизмов — отраслевых ассоциаций, общественных советов, экспертных объединений разного уровня. Линия защиты, которая предусматривает максимальную открытость для общественности, дает больше результатов, чем простое написание жалоб. Рейдеры всегда рассчитывают ошеломить человека, тайком и быстро обстряпав свои дела, И если вы хотите дать им отпор, нельзя позволять замалчивать факты вопиющих нарушений — необходимо прорывать информационную блокаду и доказывать свою правоту.

И еще один совет: не отчаиваться, не опускать руки и не поддаваться панике. Президент РФ на всех уровнях призывает руководство следственных и надзирающих органов уделять особое внимание «обеспечению законности органами дознания и предварительного следствия. На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога требую реагировать предельно жестко, пресекать подобное и решительно избавляться от таких сотрудников». Профессионалы его слышат, коррупционеры боятся и отступают.

По словам Дмитрия Григориади, сохранить свободу, производство и рабочие места для коллектива завода руководству «Свободного сокола» удалось благодаря двум основным факторам. Первый из них — отстаивание своих законных прав на всех уровнях. Речь идет как о классической юриспруденции, так и о сотрудничестве с правоохранительными органами, борющимися с вымогателями и коррупционерами, а также о взаимодействии со СМИ и работе с общественными организациями. Второй фактор — личная стойкость и принципиальность самих руководителей завода, а также высокий профессиональный уровень команды, помогавшей бороться с правовым беспределом и поддерживать жизнеспособность предприятия в экстремальных условиях.