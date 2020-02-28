ЕС предупредил об угрозе международного военного конфликта из-за Идлиба

Брюссель, 28 февраля. Ситуация, сложившаяся в сирийском Идлибе, угрожает перерасти в полномасштабный международный военный конфликт. Об этом в пятницу заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
«Продолжающаяся эскалация должна быть немедленно прекращена. Существует опасность обвала ситуации до крупной открытой международной военной конфронтации. Все это также несет невыносимые гуманитарные страдания и подвергает опасности гражданское население», — отметил он.
Напомним, что ситуация в сирийской провинции Идлиб обострилась, когда боевики активизировали военные действия против правительственных сил Сирии. Террористы регулярно срывают режим тишины, обстреливая позиции армии САР и мирные города. Некоторые группировки открыто поддерживает Турция, которая предоставляет бандитам оружие в надежде с их помощью свергнуть президента Сирии Башара Асада. После отражения атак боевиков сирийские военные нередко обнаруживают подбитые броневики турецкого производства и беспилотники.
Накануне террористы развернули крупномасштабное наступление, вынудив сирийские силы открыть ответный огонь. При этом под обстрел попали турецкие военные, которые оказались среди боевиков. В результате 33 военнослужащих армии Турции погибли, 30 получили ранения. Россия добилась прекращения огня со стороны сирийцев, чтобы обеспечить эвакуацию погибших и раненых.
Член Совета Федерации Владимир Джабаров обвинил Турцию в невыполнении своих обязательств по Идлибу. Согласно сочинскому меморандуму, Анкара должна была размежевать боевиков и сирийскую оппозицию, а также организовать разведение сил. Однако ничего из этого сделано не было. Вместо этого Турция вооружает воюющих против Асада боевиков.