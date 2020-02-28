ЕС предупредил об угрозе международного военного конфликта из-за Идлиба

Брюссель, 28 февраля. Ситуация, сложившаяся в сирийском Идлибе, угрожает перерасти в полномасштабный международный военный конфликт. Об этом в пятницу заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Продолжающаяся эскалация должна быть немедленно прекращена​​​. Существует опасность обвала ситуации до крупной открытой международной военной конфронтации. Все это также несет невыносимые гуманитарные страдания и подвергает опасности гражданское население», — отметил он.

Напомним, что ситуация в сирийской провинции Идлиб обострилась, когда боевики активизировали военные действия против правительственных сил Сирии. Террористы регулярно срывают режим тишины, обстреливая позиции армии САР и мирные города. Некоторые группировки открыто поддерживает Турция, которая предоставляет бандитам оружие в надежде с их помощью свергнуть президента Сирии Башара Асада. После отражения атак боевиков сирийские военные нередко обнаруживают подбитые броневики турецкого производства и беспилотники.

Накануне террористы развернули крупномасштабное наступление, вынудив сирийские силы открыть ответный огонь. При этом под обстрел попали турецкие военные, которые оказались среди боевиков. В результате 33 военнослужащих армии Турции погибли, 30 получили ранения. Россия добилась прекращения огня со стороны сирийцев, чтобы обеспечить эвакуацию погибших и раненых.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров обвинил Турцию в невыполнении своих обязательств по Идлибу. Согласно сочинскому меморандуму, Анкара должна была размежевать боевиков и сирийскую оппозицию, а также организовать разведение сил. Однако ничего из этого сделано не было. Вместо этого Турция вооружает воюющих против Асада боевиков.