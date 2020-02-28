Ушел из жизни главный конструктор истребителя Су-34

Москва, 28 февраля. Советский и российский авиаконструктор Роллан Мартиросов, который спроектировал истребитель Су-34, скончался 27 февраля. Об этом сообщил источник в авиастроительной отрасли.

«К сожалению, вчера на 85-м году жизни умер Роллан Гургенович Мартиросов», — рассказал он ТАСС.

Точная причина смерти заслуженного авиаконструктора пока не называется. Дата и место похорон Мартиросова будут объявлены позднее.

Роллан Мартиросов родился в октябре 1935 года. В 1959 году он окончил Московский авиационный институт (МАИ). После вуза Мартиросов сразу начал трудиться в опытном конструкторском бюро советского министерства авиационной промышленности. Авиаконструктор работал в отделе перспективных проектов.

В начале 1960-х годов Мартиросов занимался разработкой вертикально взлетающего бомбардировщика, пишет НСН. В 1985 году конструктор руководил работами по установлению мировых рекордов на самолете П-42. Результатом стали 27 мировых рекордов, установленных на летательном аппарате. В должность главного конструктора бомбардировщика Су-34 Ролан Мартиросов вступил в 1991 году.

При жизни авиаконструктор был удостоен нескольких наград и званий. Так, ему присвоили звание почетного авиастроителя СССР и Героя Труда РФ, передает «Вечерняя Москва». Кроме того, Мартиросов был обладателем Ордена Дружбы и Ордена Александра Невского.