Шура откровенно рассказал о борьбе с раком и поисках суррогатной матери

Москва, 28 февраля. Эстрадный певец Александр Медведев, более известный под псевдонимом Шура, откровенно рассказал о своей наркотической зависимости, которая привела к онкологическому заболеванию.

Несколько лет назад папарацци регулярно ловили артиста в неприглядном виде, он не раз оказывался героем скандальных историй. Затем музыкант пропал из виду общественности.

Только сейчас Шура решился рассказать, что пережил наркотическую зависимость. Музыкант признался, что пытался при помощи запрещенных веществ справиться с одиночеством.

«Я приходил домой после концертов, где нет ни котенка, ни любимого человека, никого, только четыре стены», — вспомнил артист.

Наркотики певцу, однако, не помогли, а лишь снизили иммунитет. Медики диагностировали у музыканта смертельную болезнь.

«Я точно знаю, за что мне был дан рак. Не нужно было столько жрать наркоты. <...> У меня метастазы были уже в голове. Я сделал выводы и стал больше верить в бога», — добавил исполнитель.

Онкологическое заболевание он отказался считать бедой, а, наоборот, стал называть его жизненным уроком, «вырвавшим из ада». Певец признался, что пять лет, в течение которых он боролся с недугом, «отсеяли» ненастоящих, неискренних «друзей». В его жизни появились люди, способные помочь в трудную минуту — Алла Пугачева, Любовь Успенская, Лолита Милявская и другие.

Шура уточнил, что теперь зажил полной жизнью. Он решил бороться с одиночеством другим методом — узнает больше об ЭКО и планирует найти суррогатную мать, чтобы завести ребенка.

Ранее о своей личной жизни откровенно рассказала известная актриса Татьяна Васильева. Она призналась, что изменяла первому мужу Анатолию Васильеву. Причем супруг знал о любовниках, но ничего не предпринимал.