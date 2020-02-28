Приевшаяся стратегия инфовойны свидетельствует о бессилии США перед усилением РФ и КНР

Москва, 28 февраля. Заявление госсекретаря США Майкла Помпео о «злонамеренной деятельности» России и Китая свидетельствует о бессилии Вашингтона, считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Помпео на встрече с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто заявил о необходимости противостояния «злонамеренной деятельности» со стороны России и Китая. Это уже не первое громкое заявление Помпео в отношении РФ и Китая. В своем турне по Европе госсекретарь США уже призывал НАТО «повзрослеть и начать противостоять проблемам». Представитель США рекомендовал Европе не рассматривать Россию в качестве партнера, при этом напомнив союзникам о необходимости повысить отчисления в бюджет НАТО.

Блохин отметил, что Москва неоднократно подчеркивала, что не собирается вторгаться в Европу и намерена выстраивать исключительно партнерские отношения в дружественном ключе. Однако Вашингтон продолжает настаивать на том, что РФ представляет угрозу и планирует чуть не захват Европы. Эксперт уверен, что в этом заключается новая стратегия Штатов по сохранению мирового влияния.

Блохин считает, что в 2007 году, когда президент РФ Владимир Путин произнес знаменитую мюнхенскую речь о крушении однополярного мира, США вдруг обнаружили, что «проспали» Россию и Китай.

«Сейчас они пытаются выстраивать новую блоковую систему, чтобы противостоять России и КНР. С одной стороны, надавить на противников они пытаются санкциями и торговыми ограничениями, с другой – демонизацией Москвы и Пекина», ― рассказал Блохин в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Эксперт отметил, что США провалили план Pax Americana (американский мир). Теперь Вашингтон пытается заручиться поддержкой союзников и настраивает против РФ и КНР ключевых игроков.

«Против РФ в рамках информационной войны активизируют Евросоюз, регулярно пугая его «военной угрозой» со стороны Москвы», ― добавил эксперт.

Против КНР также вводятся санкции, выстраивается образ «страны-людоеда», где якобы в «трудовых лагерях» издеваются над неугодными гражданами. В этой антикитайской стратегии Вашингтон задействует Индию, Корею, Вьетнам, Японию и ряд других государств Юго-Восточной Азии.

«В целом же мы видим, что иных рычагов давления на Россию и Китай у Штатов нет, потому они и продолжают свою стратегию информационного давления», ― подытожил Блохин.

Он отметил, что стратегию Штатов успешной пока назвать не получается. Россия и ЕС реализуют мощный совместный экономический проект – газопровода «Северный поток-2». Китай же связан с ЕС и Азией многолетними торговыми обязательствами.