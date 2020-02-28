Миро призвала «созревшую» для брака и детей Семенович внимательно следить за женихом

Москва, 28 февраля. Блогер Лена Миро сравнила «созревшую» для брака и детей певицу Анну Семенович со свиньей на ферме, которую не допускают к размножению, пока та не наберет достаточный вес. Об этом она написала в своем микроблоге.

Напомним, накануне экс-солистка группы «Блестящие» заявила, что очень влюблена и наконец чувствует себя готовой для замужества и наследников.

Скандально известный блогер отметила, что к своим 40 годам певица набрала вес, поэтому тянуть с браком не стоит.

«Ну, а чего тянуть? 40 лет, вес набрала. Все правильно, молодец, Анна!» — написала она.

Вместе с тем Миро решила напомнить, чем увенчались предыдущие отношения звезды.



Блогер вспомнила, что некогда у певицы «была насыщенная половая жизнь с бизнесменами». Один из них «обхаживал Нюрку два года». Возлюбленный обещал знаменитости свадьбу, но за неделю до бракосочетания покинул Россию, «забыв взять с собой невесту».

Затем история повторилась с другим мужчиной сердца.

«Новый бизнесмен подарил Семенович квартиру на проспекте Мира (рядом с Центральной мечетью) и тоже свалил. Ну, хорошо, хоть жилье осталось», — заметила Миро.

Она указала на сходство любовных неудач бывшей «блестящей», ведь теперь певица имеет дело с третьим бизнесменом, который также обещает ей «жениться и заделать семью».

«Чем дело кончится? Не хочу сглазить, но… Сами все понимаете, в общем. Скажем так: риски есть. Нет, ну лично я-то рада, что Семенович «созрела» до брака и детей — в третий раз. Главное теперь, влезть в свадебное платье и внимательно следить за передвижениями жениха в сторону государственной границы России», — резюмировала блогер.

Семенович получила наиболее широкую известность в составе женской группы «Блестящие», которая была на пике популярности в 2000-е годы. Затем артистка решила заняться сольной карьерой. Периодически она выпускает новые песни, но они уже не становятся популярными хитами. 1 марта певице исполнится 40 лет.