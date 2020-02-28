Взрыв в жилом доме в Петербурге. ФАН-ТВ

Взрыв произошел в одном из жилых домов Петербурга, сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Хлопок прогремел на улице Замшина, в Калининском районе. По предварительной информации, пострадал один человек, сейчас он находится в больнице. Серьезных разрушений в квартире нет, от хлопка лишь выбило окна. По некоторым данным, взрыв мог произойти после манипуляций с охотничьими боеприпасами. Сейчас на месте работает полиция и выясняет все подробности случившегося.