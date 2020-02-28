Екатерина Андреева показала, на что готова ради продления молодости

Москва, 28 февраля. Известная телеведущая Екатерина Андреева показала болезненную на вид процедуру, которую ей приходится проходить, чтобы сохранить молодость кожи.

Она выложила в Instagram видео, на котором можно заметить, что лицо телеведущей усеяно иглами для акупунктуры. При этом иглы вонзены не вертикально, как это принято в иглоукалывании, а горизонтально.

Сама ведущая утверждает, что выбранный ею метод является комбинацией традиционной китайской медицины и современного видения. По ее словам, это позволяет предупредить перерастяжение тканей лица.

«Поэтому я выбираю иголки, которые не оставляют следы и отлично работают, укрепляя мышцы и тургор кожи. А «резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита», как кричала в трубку профессорша из «Покровских ворот», точно не наш метод», — пишет Андреева.

Отвечая на вопрос одной из подписчиц, теледива отметила, что процедура лишь выглядит болезненно, а на деле — это «легкий укол, терпимо». Андреева призналась, что практикует подобное переосмысленное иглоукалывание уже 7 лет. Она подчеркнула, что иголки не оставляют следа, поэтому беспокоиться не о чем, пишет KP.ru.

Многие интернет-пользователи похвалили за мужество и отказ от хирургического вмешательства ради поддержания красоты. Екатерина Андреева была ведущей программы «Время» на Первом канале.

Ранее Андреева раскрыла секрет своей стройной фигуры. Женщина рассказала, что ей пришлось отказаться от сахара, колбасы, сосисок, консервов, полуфабрикатов, тортов, конфет и пирожных. Кроме того, вечно молодая журналистка ограничила потребление молока, газировки, кофе, алкоголя и фреша.