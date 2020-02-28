Астрономы зафиксировали во Вселенной мощнейший взрыв

Москва, 28 февраля. Ученые из Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самую мощную вспышку энергии во Вселенной со времен Большого взрыва.

Произошел взрыв, по их словам, у сверхмассивной черной дыры в сверхскоплении Змееносца. Оно расположено на расстоянии в 390 миллионов световых лет от Земли.

Астрономы уточнили, что взрыв привел к выбросу энергии, который в пять раз превысил предыдущий рекорд.

«Это произошло очень медленно — как взрыв в замедленном движении, который длился на протяжении сотен миллионов лет», — описала профессор Мелани Джонстон-Холитт.

Пока причина взрыва не установлена. Ученые намереваются провести более тщательные наблюдения, для этого они вдвое увеличат количество антенн.

Ранее британские ученые из Кембриджского университета обнаружили экзопланету, пригодную для зарождения жизни. K2-18b находится на орбите звезды красного карлика K2-18 в созвездии Льва на расстоянии около 124 световых лет от Земли. Она имеет радиус в 2,6 раза больше, чем Земля, а в атмосфере данной планеты много водяного пара.

Несколькими днями ранее стало известно о другом открытии астрономов. Специалисты Калифорнийского университета в Риверсайде сообщили об обнаружении необычной галактики ХММ-2599. Она существовала 12 миллиардов лет назад, в тот период Вселенной было всего два миллиарда лет.