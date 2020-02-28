Актриса Татьяна Васильева откровенно рассказала о своих изменах

Москва, 28 февраля. Актриса Татьяна Васильева рассказала о своих изменах первому мужу Анатолию Васильеву. Как уточнила артистка, он знал любовников своей супруги, но не делал попыток проучить их.

В то время артистка тайно виделась с бывшим режиссером московского Театра Сатиры Валентином Плучеком.

«Анатолий знал об этом, но ему было не до меня, — рассказала Васильева на передаче «Судьба человека». — Хотя он стоял под кабинетом Плучека и смотрел. А что смотреть? Ну приди и набей ему морду. Ну, прости Господи!».

Как передает телеканал «Россия-1», при этом жена Плучека Зинаида Плучек также знала о любовной связи своего мужа.

«Но Зина была очень мудрой. Не подавала виду», — подчеркнула Васильева.

В 2018 году с Васильевой в московском метро произошел неприятный инцидент. Как отметила Васильева, она регулярно пользуется метро, чтобы не тратить время на автомобильные пробки. Она направлялась на тренировку в фитнес-центр. По словам артистки, в то время, как она заходила в вагон, дверь без предупреждающего сигнала неожиданно захлопнулась. Васильева, получившая из-за защемивших ее дверей травмы головы, отметила, что в тот же момент в поезд заходили семьи: дети успели зайти в вагон, а родители остались на платформе.

Актрису после проведенной в институте Склифосовского МРТ отпустили домой. По ее словам, инцидент обошелся без серьезных последствий, однако в целом ситуация не может не возмущать.

Стоит отметить, что представители метрополитена принесли извинения Васильевой за произошедший инцидент, отметив, что надеются на ее скорейшее выздоровление.