Сирия, 28 февраля. Комплексы ПВО на «Хмеймиме» перехватили две ракеты, выпущенные со стороны Турции. ВВС Израиля вновь нанесли удары по территории Эль-Кунейтры. Анкара подтвердила гибель 33 военных ВС Турции на юге Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: развивают наступление на северо-западе Хамы.

Курдские вооруженные группировки: подверглись обстрелам ВС Турции в районе Тель-Рифата в северном Алеппо.

ВС Турции и протурецкие силы: нанесли удары по подконтрольным САА районам в Алеппо, Латакии и Хаме; заявили о гибели 33 турецких военных на юге Идлиба.

ВВС Израиля: атаковали позиции САА у населенных пунктов Аль-Кахтания и Аль-Хуррия в провинции Эль-Кунейтра.

Провинция Латакия

Вооруженные силы Турции активизировали обстрелы подконтрольных Сирийской арабской армии (САА) районов после гибели турецких военных в Идлибе. Согласно информации военного источника в сети Telegram (rybar), турки попытались нанести удары по территории авиабаз «Кувейрис» и «Менаж». Тем не менее благодаря работе штатных ПВО, размещенных на российской базе «Хмеймим», две ракеты, выпущенные со стороны Турции, удалось перехватить. Напомним, накануне турецкие военнослужащие оказались под огнем ВВС Сирии в районе населенного пункта Бехун в южной части Идлиба.

Провинция Алеппо

К северо-западу от Алеппо также интенсифицировались артобстрелы Турции. Как передает Telegram-канал (qashqul), под огнем оказались населенные пункты Нуболь и Аз-Захра. Отмечается, что удары пришлись по городской застройке, госпиталю и кладбищу, располагающемуся вблизи офиса международной благотворительной организации «Красный крест». По предварительным данным, как минимум два местных жителя получили ранения.

В то же время турецкие ВС атакуют позиции курдских радикалов в районе Тель-Рифата. По информации военного источника в Telegram (hasansofan), под обстрелом оказались позиции Отрядов народной самообороны (YPG) у населенных пунктов Аль-Хавиш, Ахрас и Шейх-Изза.

Провинция Идлиб

Губернатор пограничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган заявил о том, что, по последним данным, авиаудары по району населенного пункта Бехун, оккупированного исламистами вооруженной оппозиции, привели к гибели 33 и ранению 36 военных ВС Турции. Известно, что все раненные уже были перевезены в Хатай.

Согласно информации Минобороны РФ, оказавшиеся под ударом сил САР турецкие солдаты находились среди наступавших на позиции САА боевиков. Отмечается, что на момент воздушной атаки у Бехуна не должны были находится войска Турции. Координаты подразделений, находящихся в районе боевых действий, предварительно запрашивал российский Центр по примирению враждующих сторон. Представители оборонного ведомства РФ также сообщают, что российская сторона предприняла все необходимые меры для прекращения огня сирийских войск после получения первых сообщения о пострадавших среди турецких солдат.

Провинция Хама

Помимо ударов по Алеппо и Латакии турецкая армия прибегла к артиллерийским обстрелам и в Хаме. Telegram-канал (hasansofan) передает, что огонь был открыт по территории военного аэродрома в пригороде административного центра провинции. Никакой информации о возможных жертвах среди мирного населения пока не поступало.

Между тем Сирийская арабская армия (САА) продолжает развивать наступление в долине Аль-Габ на северо-западе региона. Военный источник в сети Twitter (generaloboroni) сообщает о том, что правительственные подразделения продвигаются у населенного пункта Аз-Завия в 15 километрах от Джиср аш-Шугура.

Провинция Эль-Кунейтра

Израильские ВВС снова нанесли удары по территории провинции Эль-Кунейтра. Как передает агентство новостей SANA News, атаке подверглись позиции Сирийской арабской армии (САА) поблизости от населенных пунктов Аль-Кахтания и Аль-Хуррия. В результате пострадали трое военнослужащих правительственных сил. Отмечается, что воздушная атака велась со стороны оккупированных Израилем Голанских высот. Напомним, накануне также сообщалось об авиаударах Тель-Авива по деревне Хадер, которые обернулись гибелью одного из гражданских лиц.