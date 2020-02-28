Автоюрист раскритиковал идею штрафовать за нарушение ПДД, исходя из стоимости машины

Зампредседателя думского комитета по транспорту Александр Старовойтов предложил рассчитывать штрафы за нарушение правил дорожного движения в зависимости от стоимости автомобиля. Парламентарию возразил юрист Центра правовых экспертиз «Главная дорога» Константин Юрков.

«Пока мы не пойдем по пути выработки некоего коэффициента по стоимости автомобиля, мы никогда не научимся делать эту дисциплинарную ответственность и ставить водителей на место», — заявил Александр Старовойтов в интервью РИА Новости.

По мнению депутата Госдумы, «за одно и то же правонарушение водитель Ferrari и водитель «Жигулей» должны быть наказаны по-разному». Водителя «Жигулей» он предлагает наказывать условно на тысячу рублей, а водителя Ferrari — на 50 тысяч.

«Вот тогда это будут действительно воспитательные меры, и тогда это повысит эффективность в борьбе за безопасное дорожное движение», — считает Старовойтов.

Парламентарию возразил автоэксперт Константин Юрков.

«Я категорически не согласен с тем, чтобы штрафовать за нарушение ПДД в зависимости от стоимости автомобиля. Потому что тогда вся страна пересядет на «Жигули» и запрет Ferrari в гаражах», — сказал Юрков в комментарии Федеральному агентству новостей.

Он напомнил, что перед законом все равны, а потому не должно быть никакой разницы, водитель какого автомобиля совершил правонарушение.

«Все нарушения правил дорожного движения, как правило, приводят к дорожно-транспортным происшествиям либо к ситуациям, провоцирующим ДТП. Так какая тогда разница, на чем ездит нарушитель? К тому же, водитель Ferrari может быть гораздо аккуратнее, чем водитель «Жигулей». И технические характеристики у этих машин совершенно разные. То есть еще не известно, какая машина более опасная — у которой свыше 500 лошадиных сил под капотом, или у которой тормозная система старая? Поэтому я считаю, что неправильно оценивать нарушителей по стоимости их авто. Это все равно, что судить о людях по одежде», — заявил автоюрист.

Константин Юрков добавил, что дорогой автомобиль может быть подарком состоятельного человека своим родителям-пенсионерам.