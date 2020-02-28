Актер из «Превосходства Борна» собрался отсудить 80 млн рублей у Михалкова

Москва, 28 февраля. Российский актер Александр Боев, который сыграл небольшую роль в голливудском хите «Превосходство Борна», собрался отсудить 80 миллионов рублей у студии «ТРИТЭ» именитого режиссера Никиты Михалкова. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Кинокартина «Превосходство Борна» вышла на экраны в 2004 году. Компания Никиты Михалкова выступила в роли прокатчика фильма в России. Боев исполнил в «Превосходстве Борна» роль таксиста, который подвозил главного героя картины.

Боев считает, что компания Михалкова не доплатила ему процент с прибыли. В связи с этим 22 января текущего года актер подал в суд иск о защите авторских прав. 13 февраля суд приступил к рассмотрению, заседание назначено на 12 марта.

Фильм «Превосходство Борна» является сиквелом картины 2002 года «Идентификация Борна». Главным героем серии стал бывший сотрудник ЦРУ Джейсон Борн, роль которого исполнил Мэтт Дэймон. В России кинокартина «Превосходство Борна» собрала более 2,3 миллиона долларов. Мировые сборы составили 288,5 миллиона долларов.

Александр Боев снялся во многих известных российских сериалах. В его фильмографию вошли «Марш Турецкого», «Возвращение Мухтара», «Кулагин и партнеры», «Курсанты», «Универ», «Глухарь» и «Воронины».

Ранее компания Никиты Михалкова «Бесогон» обратилась в суд из-за отказа Роспатента зарегистрировать образ Никиты Бесогона в качестве товарного знака организации. Суд по интеллектуальным правам удовлетворил ходатайство компании режиссера.