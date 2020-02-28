Охрана посольства РФ в Анкаре усилена на фоне обострения в Идлибе

Анкара, 28 февраля. Турецкий полицейский спецназ усилил охрану российских загранучреждений на территории республики, об этом сообщила пресс-атташе посольства РФ в Турции Ирина Касимова.

«Со вчерашнего вечера охрана посольства и других российских загранучреждений в Турции усилена. Безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа», ― рассказала Касимова в комментарии ТАСС.

Представитель посольства РФ подчеркнула, что Анкара принимает исчерпывающие меры для обеспечения безопасности российской дипмиссии.

Ранее турецкие военные попали под обстрел возле населенного пункта Бехун в Идлибе. В пятницу стало известно, что число жертв среди турецких военных увеличилось до 33 человек.

В Минобороны РФ сообщили, что российский Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) запрашивал координаты турецких подразделений, находящихся возле района боевых действий. Согласно переданным турецкой стороной данным, военные ВС Турции не должны были находиться в районе обстрела. При этом турецкие военнослужащие, попавшие под обстрел сирийских правительственных войск, находились среди наступавших террористов.

Сирийская арабская армия (САА) проводит в Идлибе военную операцию против боевиков, которые в начале февраля увеличили боевую активность и стали атаковать мирные кварталы и социальные объекты. При этом Анкара препятствует проведению операции САА и поддерживает радикалов.