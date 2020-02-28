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Тарзан признался Урганту, что его стриптиз можно назвать «исповедью голыша»

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Тарзан признался Урганту, что его стриптиз можно назвать «исповедью голыша»Москва, 28 февраля. Супруг Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, побывал на вечернем шоу Ивана Урганта и рассказал, как долго планирует оставаться на сцене.

В Международный женский день Глушко исполнится 50 лет. В честь юбилея стриптизер покажет в столице шоу под названием «50 оттенков Серого». В преддверии премьеры Ургант спросил гостя о том, сколько еще он планирует заниматься стриптизом, поскольку артист уже немолод.

«Я не знаю. Не ставлю себе таких рубежей. Кто бы мне 20 лет назад сказал, что я в 50 буду танцевать», — ответил Тарзан.

Он признался, что танцует не ради финансовой выгоды, а по любви.

«Я люблю это дело. Делаю не за деньги в принципе. И начал с того, что тема женщин мне интересна. [...] Невозможно сыграть страсть, невозможно сыграть, что ты хочешь. Ты должен выходить и реально хотеть, и они должны это чувствовать», — объяснил танцор.

Ведущий поинтересовался, чего ждать зрителям от юбилейного шоу. Глушко заявил, что своим выступлением он не просто покажет стриптиз, а откроет душу.

«Можно ли назвать это исповедью? Исповедь голыша?» —  уточнил Ургант.

«Абсолютно точно. Да. Исповедь голышом», — согласился Тарзан.

Ранее шоу Глушко анонсировала его знаменитая супруга. В своем Instagram Наташа Королева выложила фото мужа в маске с рогами и алой розой в руке, а в подписи к публикации указала «явки и пароли» события. Она уточнила, что супруг выступит на площадке «VEGAS Крокус сити».

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Источник: Первый канал
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