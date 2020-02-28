Климатолог рассказала, чем опасна ранняя весна в России

Москва, 28 февраля. Центральная часть России может лишиться воды из-за прихода ранней весны. Об этом рассказала метеоролог, климатолог, кандидат географических наук, преподаватель Челябинского государственного университета Екатерина Пестрякова.

По ее словам, В России весна может наступить раньше срока.

«В центральной части России есть опасения, что из-за отсутствия запасов снега, не будут наполнены водохранилища», — подчеркнула специалист.

Пестрякова добавила, что на Урале сохраняется отрицательная температура. Ученый подчеркнула, что Уралу сейчас необходима минусовая температура, так как раннее таяние снега приведет к тому, что почва не пропитается влагой. По данным URA.RU, на напомнила, что Урал является вдодефицитным регионом.

Первые признаки весенней поры в европейской части Российской Федерации появятся в нынешнем году раньше обычного. Традиционно синоптическая весна наступает в последних числах марта, но в этом году она придет раньше после аномально теплой зимы. Об этом заявил журналистам руководитель Гидрометеорологического центра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, на европейской территории страны первыми признаками весны являются устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения.

Он также обратил внимание на то, что ранний приход весны вызван теплой зимой: снега практически не было, а водоемы не смогли покрыться толстым льдом.

Согласно прогнозам, аномально теплую погоду стоит ожидать почти на всей территории РФ. Теплее всего будет в центральной России, там будет на 10 градусов теплее нормы.

Как подчеркивают синоптики, уходящая зима стала одной из теплейших зим за последние 80 лет.