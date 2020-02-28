Россиянам разъяснили, как оплачивается выходной 22 апреля для голосования по конституции

Голосование по поправкам к Конституции РФ назначено на среду, 22 апреля, этот день объявлен официальным выходным. Как этот день будет оплачиваться, разъяснил член рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в конституцию, глава Федерации независимых профсоюзов РФ (ФНПР) Михаил Шмаков.

Россияне на окладе материально не пострадают

Если человек получает фиксированный оклад, его заработная плата в апреле не изменится. Выходной день объявлен официально, то есть, юридически он оплачиваемый, а не «за свой счет», пояснил глава ФНПР.

Сдельщики почувствуют разницу

Граждане, которые получают так называемую сдельную оплату (в зависимости от количества выполненной работы) за 22 апреля денег не получат, предупредил Шмаков. Однако выходной отрабатывать не придется, поскольку он, повторим, объявлен официально.

Как разъясняют эксперты, руководители государственных предприятий сделают все, чтобы сотрудники материально не пострадали от появления в апреле незапланированного дополнительного выходного.

Что касается частного бизнеса, то социально ориентированные руководители предприятий, скорее всего, также поддержат своих работников материально, чтобы люди смогли спокойно принять участие во всенародном голосовании по конституции.

Почему для голосования по конституции выбрали 22 апреля

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поддержал назначение голосования по поправкам в Конституцию РФ на среду, 22 апреля. Для этого были внесены поправки во вторую статью законопроекта об изменении конституции. Организация процесса голосования поручена Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Идею объявить голосование по конституции в этот день предложил член Совфеда, сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в основной закон Андрей Клишас.

День 22 апреля оказался наиболее удобным, так как он не совпадает с большими религиозными праздниками, когда граждане больше внимания уделяют традициям, а не политическим вопросам. Дело в том, что в воскресенье, 19 апреля, православные россияне отмечают Пасху, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан, который вносит заметные коррективы в жизнь верующих.

Зачем меняют конституцию

Внести поправки в конституцию в ходе обращения к Федеральному собранию предложил президент РФ Владимир Путин.

Назревшие изменения помогут закрепить основы конституционного строя и более полно защитить права и свободы граждан РФ. Документ об изменениях в основной закон поддержан Госдумой в первом чтении. Для работы над поправками создана рабочая группа, которая получила более 900 предложений по изменениям в конституцию.