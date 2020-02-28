Политическая глупость: почему лишь Турция виновата в гибели своих солдат в Идлибе

Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Минобороны РФ сообщил, что попавшие под обстрел сирийской армии в Идлибской зоне деэскалации турецкие военнослужащие находились в боевых порядках боевиков. Российское военное ведомство подчеркнуло, что военные армии Турции находиться среди террористов не должны были. Подробнее о происходящем в сирийском Идлибе - в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Бок о бок с террористами

«27 февраля в районе населенного пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, находившиеся в боевых порядках террористических формирований», — сказано в пресс-релизе МО РФ.

Агентство Anadolu со ссылкой на губернатора приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Догана сообщило, что в результате авиаудара в провинции Идлиб погибли 33 военнослужащих, еще 36 пострадали.

#BREAKING Number of martyred Turkish soldiers rises to 33 from Assad regime airstrike in Idlib, Syria — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) February 28, 2020

При этом Минобороны РФ сообщило, что в тот день запрещенная в РФ террористическая группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» попыталась прорвать оборону Сирийской арабской армии (САА) в Идлибской зоне деэскалации.

Однако турецких военных не должно было быть в районе населенного пункта Бехун, где произошел инцидент. По крайней мере, именно такие Анкара передала российскому ЦПВС в рамках обмена информацией..

«Согласно переданным турецкой стороной российскому Центру примирения координатам, никаких подразделений турецких вооруженных сил в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было находиться», — сообщили в Минобороны России.

Сразу после получения информации о пострадавших турецких военнослужащих российской стороной были предприняты исчерпывающие меры для того, чтобы САА прекратила огонь. Кроме того, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В МО РФ подчеркнули, что авиация Воздушно-космических сил России в районе Бехуна не применялась.

ЦПВС находится в постоянном контакте с идлибским координационным центром для исключения любых угроз безопасности.

Не надо обелять боевиков

Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что единственным долгосрочным решением проблемы Идлиба станет окончательное и бесповоротное изгнание из САР террористов.

«Не надо нам говорить, что мы преувеличиваем проблему и обелять Хайят Тахрир аш-Шам», — подчеркнул российский постпред.

Доклад Генсека, подчеркнул Небензя, внятно разъясняет, с кем некоторые члены Совбеза пытаются заигрывать. В документе четко сказано об убийствах, похищениях, задержаниях, пытках, публичных казнях мирных жителей, журналистов, общественных деятелей и медработников, запретах на публичные собрания и препятствование выходу мирного населения в безопасные зоны.

Даже невысокое число боевиков, заметил постпред РФ, все равно способны творить свои бесчинства в масштабе целой провинции.

«Следовательно, их количество в принципе не имеет значения, поэтому мы не принимаем этот аргумент», — подчеркнул он.

Кроме того, постпред подчеркнул, что есть те, кто пытается создать иллюзию недоговороспособности Дамаска. Однако тем временем сирийцы довели число разрешений на гумоперации до 600 в месяц. В стране зарегистрированы и работают все агентства ООН и 28 международных НПО.

Анкара угрожает войной

Анкара приняла решение считать вражескими целями сирийские войска после того, как турецкие военные попали под обстрел в Идлибе. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь возглавляемой президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.

«Турция теперь признает всех военных режима [президента Сирии Башара Асада] вражескими целями», — цитирует его издание Sabah.

Местное издание Politic Türk и вовсе сообщило о том, что Турция намерена ввести военное положение в связи с последними событиями в Идлибе.

«Официальное объявление войны режиму Сирии будет опубликовано решением парламента завтра», — говорится в твите Politic Türk.

Политическая глупость

Политолог, президент Евразийского Института Молодежных инициатив Юрий Самонкин считает, что в ущербе полученном при обстреле со стороны САА в Идлибе виновата исключительно турецкая сторона.

«Турция сама виновата в том, что произошло, потому что сирийская армия ведет официальную военную операцию против невооруженных бандформирований. Но, к сожадению, эту военную операцию невозможно польностью реализовать потому, что Турция фактически прикрывает местных радикалов. То, что Турция вчера попала под обстрел, по сути, не удивляет», — заявил эксперт в беседе с ФАН.

Политолог напомнил, что Анкара сама ввязалась в идлибскую авантюру. Сейчас Турция рискует окончательно утратить репутацию, уверен Самонкин.