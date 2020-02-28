Олешко объяснил, почему ушел с НТВ

Москва, 28 февраля. Известный актер и телеведущий Александр Олешко объявил о своем уходе с телеканала НТВ.

По его словам, официально он перестал быть ведущим телеканала еще два месяца назад.

«Я не собирался поднимать шумиху», — объяснил Олешко, почему о его решении стало известно только сейчас.

Актер попросил не связывать его уход с НТВ с решением коллеги Дмитрия Шепелева, который недавно покинул Первый канал, а также Андрея Малахова, перешедшего на «Россию 1».

«Никаких конфликтов на телевидении у меня нет. <…> Сроки моего контракта завершены. Интересного проекта для меня на НТВ нет. Сидеть долго на скамейке запасных было бы странно», — цитирует его KP.Ru.

Олешко отметил, что будет продолжать творческую деятельность в театре имени Вахтангова. Кроме того, на НТВ вскоре покажут продолжение сериала «Динозавры», где актер сыграл интересную и неожиданную, по его словам, роль.

«Я много работаю. Играю, пою, веду. Я востребован», — заключил он.

Актер в 2009-2017 годах работал ведущим развлекательных передач на Первом канале. Летом 2017 года он перешел на телеканал НТВ ввиду отсутствия подходящих проектов. В конце 2018 года принял участие в новогодних проектах телеканала «Россия 1».

Недавно его коллега Шепелев призвал поклонников не делать его уход с Первого канала трагедией. Он подчеркнул, что решение уволиться было взвешенным. Журналист вел программу «На самом деле».

Шепелев пока не сообщил, что послужило причиной его ухода с одного из главных федеральных каналов страны. Уточнил лишь, что расторжению трудового контракта «не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии».