Сенатор Джабаров обвинил Турцию в нарушении обязательств по Идлибу

Москва, 28 февраля. Турция не выполнила взятые на себя обязательства по борьбе с терроризмом в Идлибе, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Оплот террористов в Сирии сосредоточен в Идлибе, и это во многом благодаря тому, что Турция так и не выполнила и не выполняет взятые на себя обязательства по борьбе с терроризмом», ― отметил сенатор в комментарии РИА Новости.

Джабаров подчеркнул, что нарушения Анкары можно расценивать как прикрытие терроризма. Турция создает угрозу ситуации не только в Сирии, но и в регионе. Подобные провокации Анкары должны быть прекращены, заявил Джабаров.

Ранее турецкие военные попали под обстрел возле населенного пункта Бехун в Идлибе. Губернатор пограничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что в результате обстрела погибли 33 военных.

В Минобороны РФ сообщили, что российский Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) запрашивал координаты турецких подразделений, находящихся возле района боевых действий. Согласно переданным турецкими военными данным, ВС Турции не должны были находиться в районе обстрела. Однако они находились среди наступавших террористов.