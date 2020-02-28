Обнародованы результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Пекин, 28 февраля. Вскрытие первого умершего от коронавируса, проведенное китайскими специалистами, показало, что COVID-2019 главным образом поражает легкие человека. Об этом говорится в результатах патологоанатомического исследования, опубликованного китайским изданием Journal of Forensic Medicine.

«Результаты исследования показали, что характерной воспалительной реакцией является повреждение глубоких частей дыхательных путей и легочных альвеол, к которой приводит пневмония, вызываемая новым типом коронавируса», — говорится в докладе.

Эксперты вскрыли тело 85-летнего мужчины, которого госпитализировали в январе с множественным инфарктом мозга. Когда зараженого доставили в больницу, у него не наблюдалось высокой температуры, кашля и других признаков коронавируса.

На 10-й день госпитализации больной пожаловался на дискомфорт в виде зуда в горле. Кроме того, у него поднялась температура, а компьютерная томография выявила инфекционные очаги на обоих легких. Тест на коронавирус дал положительный результат на 13-й день пребывания мужчины в больнице. Зараженный скончался на 28-й день госпитализации от пневмонии и дыхательной недостаточности, вызванных инфекцией.

Ученые отметили, что патологический процесс в тканях при коронавирусе схож с последствиями атипичной пневмонии, при этом COVID-2019 вызывает менее серьезные уплотнения. Эксперты пока затрудняются сказать, поражает ли коронавирус еще какие-то органы, кроме легких. Дело в том, что умерший мужчина был преклонного возраста и имел множество заболеваний, поэтому данный вопрос требует дальнейшего изучения.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в конце 2019 года в китайском городе Ухань. В КНР заразились уже более 78 тысяч человек, а число жертв коронавируса в Китае приближается к трем тысячам. Кроме того, эпидемия началась в Иране, Италии и Южной Корее.

Ранее первый случай коронавируса был выявлен в Белоруссии, передает НСН. Зараженный — студент из Ирана, прибывший в страну самолетом из Баку. Его и всех контактировавших с ним лиц поместили в закрытые боксы в инфекционной больнице, пишет «ФедералПресс».