Совет НАТО по запросу Турции проведет консультации по ситуации в Сирии

Брюссель, 28 февраля. Совет Североатлантического альянса проведет консультации на уровне послов стран — членов НАТО по ситуации в Сирии. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

По его словам, встреча пройдет в пятницу в ответ на запрос турецкой стороны. НАТО подтвердила информацию о заседании.

«Североатлантический совет, в состав которого входят послы всех 29 стран — членов НАТО, соберется <…> провести консультации по ситуации в Сирии в соответствии со статьей четвертой Вашингтонского договора», — говорится в заявлении НАТО.

Today, the #NATO Council meets at Turkey’s request to consult under Article 4 of NATO’s founding Washington Treaty on the situation in Syria: https://t.co/mwiEZfNGE3 — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 28, 2020

Турция и Россия ранее договорились вести борьбу с терроризмом в Сирии и направлять усилия на урегулирование ситуации в провинции Идлиб. Страны приняли решение о создании демилитаризованной зоны в этом районе. Анкара взяла на себя обязательство провести разграничение боевиков и обеспечить соблюдение перемирия, но фактически стала пособничать террористам. Турецкая сторона поставляет им технику и вооружение.

Действия Турции в сирийском Идлибе осудили многие политики и военные эксперты. Например, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в комментарии Федеральному агентству новостей призвал турецкое руководство к строгому соблюдению договоренностей, достигнутых в Сочи в ходе переговоров между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.