Совет НАТО по запросу Турции проведет консультации по ситуации в Сирии

Брюссель, 28 февраля. Совет Североатлантического альянса проведет консультации на уровне послов стран — членов НАТО по ситуации в Сирии. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

По его словам, встреча пройдет в пятницу в ответ на запрос турецкой стороны. НАТО подтвердила информацию о заседании.

