Россия запретила гражданам Ирана въезжать в страну из-за коронавируса

Москва, 28 февраля. Россия временно приостанавливает въезд граждан Ирана в страну с полуночи 28 февраля. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на сайте кабмина.

«Принято решение о временной приостановке пропуска через государственную границу Российской Федерации граждан Исламской Республики Иран, въезжающих для обучения и трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях», ― говорится в сообщении.

МИД РФ поручил временно приостановить оформление и выдачу виз гражданам Ирана. Меры приняты в связи со вспышкой коронавируса и его распространением в Иране. РФ ввела запрет на авиасообщение с Ираном. Запрет не коснулся только рейсов «Аэрофлота» и «Mahan air».

Ранее коронавирус COVID-19 выявили у главы комитета по вопросам национальной безопасности парламента ИРИ Моджтаба Зоннура. Кроме того, заболевание диагностировали у депутата иранского парламента Махмуда Садеки и заместителя министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ираджа Харирчи. В Иране зафиксировано уже 245 случаев коронавируса и 26 смертей.

В конце прошлого года Пекин уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Очаг заболевания зафиксировали в китайском городе Ухань провинции Хубэй. Согласно последним данным, жертвами стали более 2,7 тысячи человек.