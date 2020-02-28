Вассерман ответил цитатой Раневской на критику американского писателя в адрес Достоевского

Автор детективных романов «Секреты Лос-Анджелеса», «Черная орхидея» и других Джеймс Эллрой грубо высказался о романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». На это отреагировал известный российский интеллектуал, публицист и политолог Анатолий Вассерман.

«Всякий раз, как я начинаю эту книгу, все заканчивается тем, что я думаю: "О, чувак, нет. Не могу читать это русское ****** (грубо-просторечное выражение, обозначающее что-нибудь скверное, ничтожное. — Прим. ФАН). Это не для меня», — сказал Джеймс Эллрой в интервью испанской газете El País.

Его высказывание напомнило Анатолию Вассерману реакцию легендарной актрисы Фаины Раневской на отзыв кого-то из светской тусовки о Моне Лизе, которую в 1974 году привезли в Пушкинский музей Москвы. Этот кто-то заявил, что великая картина Леонардо да Винчи не произвела на него никакого впечатления, на что Раневская заметила, что «эта дама в течение многих веков на таких людей производила впечатление, что теперь она сама вправе выбирать, на кого ей производить впечатление, а на кого — нет».

«Я знаю, что Федор Михайлович Достоевский нравится далеко не всем. Я сам, к слову, читаю его произведения с изрядным трудом. Он, что называется, не мой автор. Но я понимаю, что «не мой» еще не означает — плохой. Есть миллионы людей, считающие книги Достоевского шедеврами. Более того, среди этих миллионов есть сотни тысяч людей, способных объяснить, почему Достоевский им так нравится», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей Анатолий Вассерман.

В связи с этим он считает неприемлемым говорить, что Достоевский плох.