Фанаты назвали ролевые игры Бузовой и Манукяна «клоунадой»

Москва, 28 февраля. Телеведущая и певица Ольга Бузова показала фанатам игру в «плохого полицейского» со своим возлюбленным, блогером Давидом Манукяном. Видео забавы с переодеваниями звезда опубликовала в личном аккаунте в Instagram.

Ролик, который по задумке знаменитостей должен был получиться юмористическим, длится всего 20 секунд. Звезда реалити-шоу «Дом-2» предлагает избраннику сыграть в ролевую игру. Манукян соглашается и ложится на кровать в ожидании возлюбленной.

Спустя непродолжительное время Бузова появляется в кадре в роли блюстительницы закона, которая намеревается «наказать» Манукяна. Она предстает в полицейской форме и предлагает блогеру проследовать с ней в отделение.

«Ожидание — реальность… Не, ну, а че?» — подписала ролик Бузова.

Поклонники старания пары не оценили. Они заявили, что актерская игра Бузовой никуда не годится, и ролик не получился смешным.

«Либо уроки актерского мастерства брать, либо завязывать с этим делом»; «Очень разочарована, что отношения Оли и Давы — это всего лишь хайп»; «Бред», — написали пользователи. Фанаты назвали видео «стыдом», «позорищем» и «клоунадой».

Отношения между Бузовой и Манукяном вызывают неоднозначную реакцию у их поклонников. Некоторые верят в то, что звезды действительно испытывают чувства к друг другу, однако другие убеждены, что в действительности оба лишь занимаются взаимным пиаром.

Ранее исполнительница опубликовала в Instagram пост с фото, где позирует с кольцом на пальце и татуировкой, которую сделала вместе с Манукяном. Среди комментаторов записи отметился блогер, назвав Бузову королевой. Комплимент вызвал дискуссии среди пользователей — многие посчитали мужчину «каблуком» и обвинили в подлости, подхалимстве и меркантильности. По мнению интернет-пользователей, блогер пиарится на имени звезды «Дома-2», что видно невооруженным взглядом.