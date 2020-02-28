Депутат Федоров призвал ввести цензуру против Facebook и YouTube ради безопасности России

Турецкие власти заблокировали доступ к социальной сети Facebook и видеохостингу YouTube из-за распространения недостоверной информации о погибших при авиаударе в Идлибе. Депутат Госдумы Евгений Федоров пояснил, что в случае военных действий государством должна вводиться цензура против иностранных сетей.

27 февраля погибло более двух десятков военных в сирийской провинции Идлиб при авиаударе турецких войск. В дальнейшем в интернете стала появляться фейковая информация о количестве раненных и погибших.

Международная мониторинговая некоммерческая организация NetBlocks сообщила, что власти страны приостановили доступ граждан к социальным сетям Twitter, Instagram, Facebook, а также мессенджеру WhatsApp и ведеохостингу YouTube.

Как утверждает член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров, информационная война всегда была частью любого военного конфликта. Он подчеркивает, что через иностранные сети можно манипулировать информацией о действиях российских военных в Сирии.

«Фейки сопровождали тысячу лет историю человечества. Интернет и современные технологии содержательную часть информационной войны никак не отменяли. Поэтому — как была цензура во время войны в любой стране, то, естественно, в случае каких-либо военных действий она также должна вводиться. Этим должны заниматься соответствующие органы и вводить ограничения против распространения фейков, связанных с безопасностью Российской Федерации», — сказал Федоров в комментарии Федеральному агентству новостей.

По словам парламентария, работу американских социальных сетей в России необходимо приостанавливать. Так или иначе, они могут заниматься распространением недостоверной информации в угоду западным странам или наоборот блокировать материалы согласно позиции Вашингтона.

«Эти иностранные сети проводят цензуру. Я имею личный опыт, когда они по цензурным соображениям убирали какие-то ролики и информационные материалы, исходя из чисто политических соображений. У меня есть письмо от YouTube, где прямо говорится, что они руководствуются определенными инструкциями правительства США в политике в России. Они не стесняются это писать российским клиентам, которые обжалуют их действия. Естественно, американцы будут задействовать эти сети на территории России», — добавил собеседник ФАН.

Ранее мировой суд в Москве оштрафовал Facebook и Twitter за отказ разместить в России серверы с персональными данными российских пользователей. Размер штрафа для каждой компании составил четыре миллиона рублей. Facebook и Twitter должны оплатить штраф в течение 60 дней.

При этом в ведомстве также пояснили, что в случае очередного нарушения закона о персональных данных со стороны Facebook и Twitter в 2020 году, на компании будет наложен штраф в размере 18 миллионов рублей.