Число погибших в Идлибе турецких военных увеличилось до 33 человек

Дамаск, 28 февраля. Число турецких военных, погибших в результате авиаудара в сирийском Идлибе, увеличилось до 33 человек. Об этом сообщил губернатор пограничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган.

Ранее в пятницу Доган сообщал о 29 погибших. Он добавил, что состояние раненых стабильное, их жизни ничто не угрожает.

Турецкие военные попали под обстрел возле населенного пункта Бехун в Идлибе. В Минобороны РФ сообщили, что российский Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) запрашивал координаты турецких подразделений, находящихся возле района боевых действий.

Согласно переданным турецкой стороной данным, военные ВС Турции не должны были находиться в районе обстрела. При этом турецкие военнослужащие, попавшие под обстрел сирийских правительственных войск, находились среди наступавших террористов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвал срочное заседание после происшествия. Анкара объявила военное положение в стране. В Турции временно заблокировали популярные социальные сети, включая Twitter, Facebook и YouTube.

Сирийская арабская армия (САА) проводит в Идлибе военную операцию против боевиков, которые некоторое время назад увеличили боевую активность и стали атаковать мирные кварталы и социальные объекты. При этом Анкара препятствует проведению операции САА и поддерживает радикалов.