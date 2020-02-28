Около 70% россиян выступили за идею сделать выходным день голосования по Конституции

Москва, 28 февраля. Около 70% жителей России выступили за идею сделать выходным день голосования по поправкам в Конституцию. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение».

Социологи поинтересовались у россиян, как они относятся к тому, что голосование пройдет 22 апреля — это будний день, который объявят выходным.

«О положительном отношении заявили 68% россиян, об отрицательном — 13%», — сообщили в ФОМ.

При этом 64% опрошенных граждан объявили о готовности принять участие в голосовании. О нежелании приходить на участки сообщили 25% респондентов.

Россиян также спросили, слышали ли они о том, что пакет поправок к основному закону страны будет вынесен на всенародное голосование.

«32% сообщили, что знают об этом, 26% «что-то слышали», а 41% услышали впервые», — добавили в ФОМ.

Исследование проводилось среди 1,5 тысячи респондентов 26 и 27 февраля. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

О том, что голосование по поправкам в основной закон страны решено было провести в среду, 22 апреля, сообщил ранее депутат Павел Крашенинников. По его словам, такую дату одобрил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства 15 января обратился с посланием к Федеральному собранию, в нем он инициировал ряд социальных и административных реформ, которые требуют внесения поправок в Конституцию РФ. Для обсуждения и подготовки изменений была создана специальная рабочая группа. Согласно плану, подготовленные ею предложения сперва вынесут на утверждение в парламент, а затем — на всероссийское голосование. И только после этого поправки подпишет президент.

Законопроект о поправках в конституцию был единогласно принят Государственной думой в первом чтении 23 января. Второе чтение может состояться 10 марта.