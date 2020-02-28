Крымского журналиста не пустили в Норвегию из-за российского паспорта

Симферополь, 28 февраля. Власти Норвегии отказали крымскому ученому и журналисту Александру Мащенко в участии в конференции «Крым в геополитической перспективе», которая состоится 27 марта в Осло.

Крымчанин получил официальное приглашение организаторов конференции — ассоциации «Народная дипломатия Норвегия». Однако ни в визовом центре, ни в посольстве Норвегии не приняли его документы на визу.

В ответе посольства указано, что заграничный паспорт Мащенко не признается странами Шенгенского соглашения. В документе, подписанном секретарем Дарией Диресен, указана отсылка к статье 4 Решения №1105/2011 / ЕС.

Журналисту предложили поехать в Норвегию по украинскому биометрическому паспорту. По словам Мащенко, при поездке в другие страны у него не было проблем с загранпаспортом, выданным Россией.

«У меня нет украинского биометрического паспорта и я не собираюсь его получать. Я, как и миллионы крымчан, российский гражданин», — ответил Мащенко в письме посольству, его слова приводит «Парламентская газета».

Крымчанин напомнил, что на полуострове всегда принимают иностранные делегации, в том числе норвежские. Но в Европе почему-то жителей Крыма не хотят «ни видеть, ни слышать» и продолжают рассказывать об «оккупации» полуострова Россией.

По мнению Мащенко, такая политика европейских властей нарушает основополагающее право человека на свободу передвижения.

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию прекратить «оккупацию» полуострова и вернуть Крым Украине.

Российские посольство в США отреагировало на это заявление, назвав его слова «оторванными от реальности». Дипломаты пригласили американскую делегацию в Крым, заметив, что после этой поездки все вопросы о принадлежности полуострова будут сняты.