Роскачество рассказало, как можно защититься от мошенников в соцсетях

Москва, 28 февраля. Киберпреступники в социальных сетях стремятся попасть в список друзей, чтобы использовать в дальнейшем эту возможность для мошенничества. Об этом говорится в материалах Роскачества.

Специалисты рекомендовали следить за приватностью и быть бдительными. Эксперты советуют установить максимально строгие настройки приватности. Чтобы обезопасить себя от мошенников, нужно скрыть от всех, кроме друзей, свои контактные данные, публикуемые посты, сведения о родственниках и друзьях.

«Так злоумышленникам будет сложнее получить ваши данные и применить их в мошенничествах с использованием социальной инженерии», — говорится в сообщении.

Как уточнили эксперты, хакеры в мошеннических целях используют поддельные телефонные номера, вымышленные имена и чужие фотографии, чтобы попасть в список друзей. При этом они отправляют вредоносные ссылки, открытки, которые перебрасывают на сторонние сайты.

Напомним, в Центробанке рассказали о новой мошеннической схеме с использованием такси. Как объяснили специалисты, злоумышленники звонят клиентам, представляются сотрудниками банка и предупреждают о попытках списать с карты несколько тысяч рублей.

При этом, для того, чтобы обезопасить себя от мошенников, человеку предлагают воспользоваться «специальным трансфером» до ближайшего банкомата. Преступники объясняют, что в банкомате можно будет осуществить операцию по переводу средств на якобы безопасный счет.

Водитель довозит клиента до банкомата, он сам переводит средства на счета мошенников. Мошенники работают в основном с пожилыми людьми.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ кражи денег с карт россиян. Хакеры отправляют потенциальным жертвам сообщения. Клиентам сотовых операторов приходят SMS со ссылкой на федеральный закон о блокировке карты банком. Специализирующейся на кибербезопасности, в сообщении мошенников также говорится, что последняя операция по карте показалась банку подозрительной. Далее предлагается позвонить по телефону подтверждения операции и назвать персональные данные. Раскрыв личную информацию, клиент теряет денег.