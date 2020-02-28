Два фрегата Черноморского флота начали прохождение турецких проливов

Москва, 28 февраля. Два фрегата Черноморского флота начали плановое прохождение проливов Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения флота, капитан второго ранга Алексей Рулев.

«Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», оснащенные высокоточным оружием — ракетным комплексом «Калибр-НК», совершают плановый переход из Севастополя в дальнюю морскую зону, где войдут в состав сил постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море», — пояснил он.

Капитан добавил, что фрегат «Адмирал Эссен» выполняет задачи в Средиземном море с декабря 2019 года. Ранее в рамках учений в Черном море судно выполнило ракетные стрельбы из крылатых ракет «Калибр».

В начале февраля стало известно, что успешно справился с испытаниями в Баренцевом море первый серийный фрегат Северного флота «Адмирал Касатонов», передает «Вечерняя Москва».