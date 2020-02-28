Отец Началовой рассказал, как семья певицы приняла страшное известие о ее смерти

Москва, 28 февраля. Отец покойной певицы Юлии Началовой Виктор рассказал, что почувствовал, когда узнал о смерти дочери. Воспоминаниями он поделился в книге «Юлия Началова. Письма отца к дочери».

Напомним, исполнительница скончалась 16 марта 2019 года. В тот роковой день на телефон Виктора Началова поступил звонок от врача. У отца покойной певицы сразу промелькнули нехорошие мысли, и он не ошибся — медик сообщил мужчине, что его дочери больше нет в живых.

По словам Виктора Началова, голос врача казался ему звучащим с другой планеты. Он долго не мог поверить в то, что говорит доктор, ведь незадолго до этого мужчина приходил в палату Юлии Началовой. Виктор гладил теплое лицо и мягкие волосы своей дочери. Из-за этих воспоминаний ему было очень тяжело принять известие о смерти певицы.

Началов никак не мог поверить, что его дочери больше нет, ведь она справлялась с самыми сложными ситуациями. Семья исполнительницы до последнего молилась за нее и верила, что певица обязательно выкарабкается.

Не только Виктору Началову было тяжело принять страшные известия. Мать певицы, по его словам, поседела на глазах, услышав о смерти дочери. А тетя Юлии Началовой без остановки ходила по комнате. Казалось, если женщина прекратит, это будет означать, что она поверила в смерть своей племянницы.

Юлия Началова скончалась на 39-м году жизни в московской больнице от заражения крови и сердечной недостаточности. Перед смертью она находилась в коме. Началова похоронена на Троекуровском кладбище в столице.

Ранее Виктор Началов говорил, что семья певицы не имеет никаких претензий к врачам, передает «Царьград». Мужчина признался, что его дочь погубило самолечение.