Зампред комитета по обороне Швыткин резко осудил действия Турции в сирийском Идлибе

Зампред комитета по обороне Юрий Швыткин резко осудил действия Турции в сирийском Идлибе. Российский политик призвал Анкару уважать суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и призвал турецкое руководство к строгому соблюдению договоренностей, достигнутых в Сочи в ходе переговоров между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В пятницу Минобороны РФ сообщило о наступлении в провинции Идлиб террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». Террористы, среди которых находились в том числе турецкие военные, пытались атаковать правительственные сирийские войска. В ходе боевых действий турецкие вооруженные силы понесли потери.

Комментируя сложившуюся в Идлибе ситуацию, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отметил провокационный характер действий Анкары и нарушение Турцией взятых на себя обязательств.

«Ситуация серьезная, — отметил депутат ГД в комментарии Федеральному агентству новостей. — Обнадеживает, что мы находимся в преддверии переговоров, которые в ближайшее время пройдут в Анкаре. При этом Турция должна прекратить любые агрессивные действия против законного правительства Сирийской Арабской Республики и ее вооруженных сил. Напомню, Сирия — суверенное независимое государство. Таким образом, действия Анкары можно расценивать как акт агрессии против суверенного государства и как поддержку Турцией действующих на территории Сирии террористических группировок. Турция должна немедленно вернуться к выполнению сочинских договоренностей (достигнутых в ходе переговоров между Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом в Сочи в октябре прошлого года. — Прим. ФАН)».

По словам зампреда профильного комитета Госдумы, позиция парламентариев в отношении ситуации в Идлибе едина.

«Мы, безусловно, осуждаем агрессию Турции и поддерживаем действия Сирийской Арабской Республики и ее вооруженных сил», — подчеркнул Юрий Швыткин.

В сообщении Минобороны РФ указывается, что Центр по примирению враждующих сторон сделал все, чтобы турецкие наблюдательные посты, развернутые на границе Идлибской зоны деэскалации, не попали под ответный огонь вооруженных сил Сирии.

Для этого у турецких военных постоянно «запрашивались и подтверждались координаты местонахождения всех подразделений вооруженных сил Турции, находящихся рядом с районами боевых действий террористов», — говорится в пресс-релизе Минобороны РФ.

Турецкие военнослужащие, о ранении и гибели которых сообщает Анкара, находились «в боевых порядках террористических формирований», сообщают российские военные. После получения информации о потерях среди турецких военослужащих Россия приняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а раненые и тела погибших были безопасно эвакуированы на территорию Турции, сообщили в Минобороны РФ.

Указывается, что ВКС России в районе Бехуна, где турецкая армия понесла потери, не применялись.

Ранее Анкара сообщила, что военнослужащие Турции попали под обстрел в Идлибе. По последним данным, погибли 33 человека, около трех десятков турецких военных получили ранения. В ответ турецкая армия нанесла удары по позициям вооруженных сил Сирии.