Кадыров «жестко побил» Емельяненко на ринге

Москва, 28 февраля. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко поделился кадрами с тренировки с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Судя по снимкам, бой на ринге получился зрелищным.

Спортсмен признался, что «соперник» в ходе тренировки спуску ему не давал.

«Сегодня меня мой друг Рамзан не жалел! Бил жестко с обеих рук!» — написал Емельяненко в Instagram.

Глава Чечни еще в декабре прошлого года вызвал бойца на поединок, тот согласился, передает «Царьград». Емельяненко поставил условие, что бой должен пройти по правилам бокса. При этом он отметил отличную физическую форму Кадырова, которому предоставил право выбрать время и место проведения поединка.

Отметим, что Емельяненко в настоящее время тренируется перед поединком с Магомедом Исмаиловым на базе клуба «Ахмат», который курирует Кадыров. Бой должен состояться 3 апреля 2020 года на турнире АСА 107, пишет НСН.

Российский боец даже заключил пари с главой «Ахмата» Абузайдом Висмурадовым, что в течение года не будет употреблять алкоголь. Если он не выполнит условия спора, отдаст один из подаренных ему Кадыровым автомобилей.

Напомним, что глава Чечни не только мастер спорта по боксу, он также возглавляет Федерацию бокса республики. С 2004 по 2011 год Кадыров был президентом футбольного клуба «Терек», в 2012 году он стал его почетным президентом. Политик возглавляет спортивный клуб «Рамзан», который имеет филиалы во всех районах Чеченской Республики.