Въехать нельзя остаться: как корреспондент ФАН пересекал границу Украины

Несмотря на некоторое потепление отношений между Киевом и Москвой, путешествие из России на Украину по-прежнему нельзя назвать легкой прогулкой для граждан РФ, причем как женщин, так и мужчин. Такая поездка по-прежнему стоит массы сил, нервов, денег и здоровья, в чем лично убедился корреспондент Федерального агентства новостей.

Когда-то, в «домайданные» времена, въезд на территорию Украины на российском поезде порой выглядел для пассажира незаметным. В том смысле, что вечером ты засыпал, еще следуя по территории России, а поздним утром продирал глаза и обнаруживал, что вокруг уже несутся необъятные украинские поля подсолнухов. То есть, за время, пока ты спал, твой сон не беспокоили ни белорусская, ни украинская таможни или погранслужба. В том числе и потому, что время пересечения границ приходилось на пять-шесть часов утра.

Сегодня об этих временах многим россиянам остается вспоминать, как о потерянном рае. Равно как и об относительной дешевизне и комфортабельности таких поездок. Сегодня время отправления поезда Москва — Киев намеренно перенесено так, чтобы прохождение таможен приходилось на не раннее утро. Чтобы у пограничников было вдоволь времени на проверку пассажиров и багажа.

Стоимость билетов на Украину сегодня в прямом смысле зашкаливает. Например, место в плацкартном вагоне, следующем 22 часа из Москвы в Киев, стоит 5,5 тысячи рублей. И ведь это совсем не тот плацкарт, в котором вы в последние годы привыкли путешествовать по России. В нем нет ни мягких полок, ни чистых окон, ни биотуалетов. Он такой, каким вы видели плацкартный вагон в далеких 1990-х — с грязными занавесками, истлевшими коврами на полу и чудовищной сантехникой. И, да, он до невозможности изношен, запылен и воняет — особенно в районе туалетов.

Впрочем, цена в пять с лишним тысяч — это сегодня для украинского направления еще по-божески. Поэтому киевский плацкарт забит так, что выражение «сельди в банке» звучит на этом фоне как символ свободы действий. Например, место в купе в Киев обойдется вам почти в 11 тысяч рублей, а полка в спальном вагоне — почти в 20 тысяч. Видимо, поэтому купейные и спальные вагоны едут по маршруту Москва — Киев почти пустыми.

Еще из прелестей плацкартного вагона можно назвать в принципе не работающую вентиляцию и не открывающиеся окна. Поэтому несчастные плацкартные пассажиры в буквальном смысле обречены на духоту, жару и тесноту в течение суток. На длинных многочасовых перегонах, когда остановки не предусмотрены, такой вагон по виду и запаху внутри сильно напоминает лагерный барак. С поправкой на то, что небогатые пассажиры выбирают эту пытку добровольно.

Впрочем, когда корреспондент ФАН ехал в этом поезде год назад, места в нем было как раз в избытке. Причина была проста — тогда, при позднем Петре Порошенко, украинцы не стремились возвращаться на родину, а русских почти поголовно разворачивали — если у них на руках не было справки о смерти или тяжелой болезни украинского родственника. Лихой президент-кондитер той зимой ввел чрезвычайное положение, а потом негласно «забыл» его снять для въезжающих россиян… В тот год милая украинская девушка-пограничница лет 25, даже получив от меня справку из украинской больницы, совершенно замучила меня требованиями и расспросами.

Она хотела знать не только то, где и кем я работаю, с кем живу и чем дышу. Она хотела знать, сколько именно я зарабатываю (и требовала выписку из банка), сколько и зачем намерен потратить на Украине и когда я хочу вернуться домой (и требовала обратный билет). Она вытрясла меня, словно пустую кошелку, заодно выбив из меня пыль. Я, будучи человеком терпеливым и расчетливым, еле отбился от этого невообразимого натиска. В итоге я был вынужден написать письменное обязательство выехать с Украины через две недели после въезда. И втайне пожелал себе больше никогда эту девушку не встречать, даже в страшном сне.

Сейчас, год спустя, в преддверии прохождения украинской границы я быстро заметил изменения. Например, сейчас проводники раздавали пассажирам-россиянам таможенные декларации из двух частей — совсем как в старые, «домайданные» времена. Заполнив такую декларацию, ты отдаешь ее таможеннику, он разделяет ее на две части и одну отдает тебе — для предъявления на обратном пути. Если за время пребывания на Украине ты потеряешь бесценный листок — готовься дать увесистую взятку или выйти из вагона прямо на границе.

Правда, у людей знающих сама процедура заполнения декларации вызвала тихую радость — она означала, что тебя не ссадят с поезда без разговоров, ссылаясь на неведомые распоряжения. Затем наступила белорусская граница, и подтянутые парни в светло-зеленой форме с полчаса безжалостно трясли всех ехавших в вагоне украинцев на предмет провоза семян, сельхозпродукции, товаров на продажу и даже… удочек, охотничьих садков и капканов.

Поначалу я принял белорусских мытарей за буйно помешанных: до момента, когда у украинца в соседнем купе изъяли новенькую рыболовную сеть. Я пытался достать на границе свой российский паспорт.

«Я и сам вижу, что ты русский, — тихо сказал мне в ухо белорусский таможенник. — Можешь не предъявлять никаких документов».

А вот на украинской границе все было с точностью до наоборот.

В делегации украинских пограничников первым шел молодой парень-таможенник в черной новенькой форме. И в каждом купе, возле которого он останавливался, тут же начинался сущий ад. Словно неопытная овчарка, парень метался взглядом по тесному купе и наугад просил то поднять полку, то вытряхнуть чемодан, то вытрясти косметичку и т.д. Пассажиры корчились и стонали, пыжась достать с верхних полок свой тяжеленный багаж. Но парень был невозмутим.

Для того, чтобы удовлетворить его профессиональный интерес, мне тоже пришлось стащить с третьей полки два тяжеленных чемодана — свой и соседкин. Но, как оказалось, это было полбеды. Потому что вслед за дотошным юношей пришла она — та самая девушка-пограничник из кошмара годичной давности. От того общения в мою память врезалась одна ее фраза: «Вы же понимаете, что обычного приглашения от родственника вам недостаточно для въезда на Украину?»

На этот раз она, безусловно, узнала меня, едва окинув беглым профессиональным взглядом. И столь же профессионально сделала вид, что видит меня в первый раз. После чего, насквозь изучив мой паспорт, лениво протянула руку: «Документы на въезд». Я протянул ей приглашение от родственников, и она, рассмотрев его буквально под лупой, вернула обратно: «Проезжайте». На этот раз простого приглашения от родных уже было достаточно. Все-таки за этот год на Украине изменилось многое.

За этот год дебиловатый миллиардер Порошенко по прозвищу «Шоколадный Петя» был с трудом, но все же изгнан из власти. А в украинский парламент попали более-менее вменяемые политики из ОПЗЖ. За этот год число людей в военной и околовоенной форме на улицах Киева упало в разы — так же, как и число уличных билбордов, напоминающих о войне в Донбассе. За этот год киевляне стали смелее говорить в кафе и парках по-русски. А число бесноватых участников «маршей достоинства» сократилось в разы.

Одним словом — за этот год на Украине действительно многое изменилось. Пусть, увы, и не настолько многое, насколько бы мне хотелось. Тем не менее строгого запрета на въезд на Украину для российских мужчин от 16 до 60 больше нет. Впрочем, эта новость вряд ли вызовет ажиотаж среди россиян, ведь спустя шесть лет конфронтации людей, остро желающих попасть на Украину, осталось в России не так уж и много.

Ранее украинские СМИ, ссылаясь на главу МВД страны Арсена Авакова, сообщили, что с пятницы, 28 февраля, на Украине будет введен температурный контроль для граждан, въезжающих из России. Политолог Михаил Маркелов накануне предположил, что в случае выявления заражений коронавирусом на Украине, Киев поспешит обвинить во всем Россию.