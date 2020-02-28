Очевидцы рассказали о последствиях стрельбы ПНС по ЛНА в Триполи

Триполи, 28 февраля. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии устроили очередной массированный обстрел подразделений Ливийской национальной армии (ЛНА), вновь нарушив договоренности о прекращении боевых действий.

Жители Ливии сообщили подробности атак террористов. Так, пользователи Twitter сообщают, что артиллерия подконтрольных лидеру ПНС Файезу Сарраджу вооруженных бандформирований нанесла массированный удар по армии Халифы Хафтара на подступах к ливийской столице.

Уточняется, что на улице аль-Мутабат на юге Триполи боевики уничтожили БМП, на улице аль-Халятат — танк. Также снаряды попали в хранилище боеприпасов близ города Каср бен Гашир.

Следует отметить, что от вооруженных провокаций бандитов ПНС, также использующих тяжелое вооружение, страдают местные жители. Известно, что в районе ар-Раваджих в Триполи в результате обстрела погибла семья. Официальный представитель ЛНА Ахмад Мисмари потребовал от террористов прекратить наносить удары по жилым районам и кварталам.