Экс-участница «Уральских пельменей» улетела в США после ухода из шоу

Майами, 28 февраля. Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова после ухода из проекта улетела в США. В своем Instagram девушка публикует фото из солнечного Майами и рассказывает, что пишет книгу о мужчинах, женщинах и своих приключениях.

Михалкова заметила, что многие писатели покидали родную страну во время работы над своими произведениями. По ее словам, смена обстановки помогает находить вдохновение, которое имеет очень важное значение при таком авторском труде. Она сравнила вдохновение с пламенем свечи, которое в любую секунду «может погаснуть от любого чиха».

«О, знали бы вы, как это сложно! С каким трудом приходится сохранять концентрацию и вдохновение, которое в любую секунду, как пламя свечи, может погаснуть», — написала она в соцсети.

Новоиспеченная писательница уже вывела для себя три правила, которые помогают ей сохранять вдохновение и эффективно работать: хороший сон, прогулки под солнцем и концентрация.

Бывшая участница «Уральских пельменей» убеждена, что если их придерживаться, за 3–4 месяца «можно написать веселую книгу».

В другом посте в социальной сети Михалкова уточнила, что покинула Россию не навсегда. Она с удивлением отметила, что новость о ее эмиграции в США вызвала переполох даже среди ее близких. Однако заверила, что слухи об отъезде «сильно преувеличены».

«Россия — моя страна, моя судьба и родина. Никогда и ни при каких условиях я ее не покину навсегда. На пару недель, на месяц — да. Путешествовать полезно», — объяснила она.

Напомним, Михалкова заявила о решении покинуть коллектив «Уральских пельменей» в конце октября 2019 года. Она сказала, что уже давно обдумывала этот шаг. Причиной ухода стало то, что она уже «переросла» формат шоу и достигла в нем «потолка».