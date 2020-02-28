Вирусологи предрекли коронавирусу статус сезонной болезни​​​​​​​

Москва, 28 февраля. Российские вирусологи считают, что полностью победить коронавирус не удастся, COVID-2019 закрепится в человеческой популяции и получит статус сезонной болезни, как, например, грипп. Такое мнение выразил член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов.

По его словам, основные опасения у ученых вызывают не только масштабы и смертность нынешний эпидемии. Но и та вероятность, что штамм закрепится среди людей, болеющих долго и бессимптомно и выделяющих вирус в окружающую среду.

«COVID-19 станет ежегодно поражать эпидемическими волнами наиболее восприимчивую часть населения: пожилых людей, хронических больных и тех, у кого ослаблен иммунитет», — предрек эксперт в разговоре с «Известиями».

Как отмечает «ФедералПресс», китайские ученые уже выдвигали теорию о сезонности коронавируса. Так, Заместитель Академии наук КНР Ван Чэнь указывал, что атипичная пневмония (SARS, MERS) тоже имела высокие показатели смертности и распространения, но в человеческой популяции заболевание не могло сохраняться надолго.

У нового же штамма другой набор характеристик, которые позволяют ему существовать на протяжении долгого периода, по аналогии с вирусом гриппа.

Напомним, первые случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Заболевание быстро распространилось по миру. По последним данным, число погибших от осложнений, вызванных COVID-19, уже возросло до 2,7 тысячи человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией (ЧС) международного масштаба.

Как отмечает Deita.ru, специалисты ВОЗ ранее выступили с опасениями по поводу того, что новый коронавирус может превратиться из эпидемии в настоящую пандемию.