Сябитова рассказала о своем интимном опыте

Москва, 28 февраля. Телеведущая Роза Сябитова в очередном выпуске программы «Давай поженимся» удивила коллег, рассказав о своем интимном опыте.

В качестве жениха на Первый канал пришел 43-летний Сергей, за плечами которого оказалось 1,5 тысячи свиданий с противоположным полом. Ведущие поинтересовались у гостя, все ли свидания заканчивались интимной близостью, и как понять, будет ли подобное «продолжение» на первой встрече.

Жених уточнил, что придумал специальный «тест» для девушек, после которого для него становилось ясно, будет секс или нет. Сябитова спросила, что мужчина делает в случае, если девушку интересует только постель.

По ее словам, мужчины обычно боятся таких представительниц женского пола.

«Я искала секс на один-два раза. И у меня ни разу не получилось. Давайте, говорю, не будем про душу, у меня нет времени на медленные танцы. Но ничего не получилось. Один мне вообще сказал, что я проститутка», — подчеркнула Сябитова.

При этом коллеге не поверили телеведущей. Сябитова продолжила, что при встрече с девушкой, желающей только секса, жених бы предпочел исчезнуть.

Ранее Сябитова рассказала, как найти свою любовь, минуя сайты знакомств. Она подтвердила, что найти достойную половинку в Интернете практически невозможно, поэтому лучше знакомиться по старинке. Роза Сябитова отметила, что «сами же агентства или компании, которые занимаются интернет-знакомствами, подтверждают, что это чистая форма мошенничества».

Телеведущая призналась, что шесть лет ставила знакомства на сайтах на первое место. По ее словам, именно Интернет предоставляет возможность для выбора. Нельзя голодным ходить в магазин, пояснила Сябитова, отметив, что «возьмете первое, что попало под руку».

Тогда была проблема — женщина могла додумывать образ партнера. Однако сейчас на сайтах знакомств сидят мошенники. По словам телеведущей, рецепт счастья для всех разный и можно обратиться к профессиональным свахам, которые предоставят проверенную информацию о потенциальном партнере.