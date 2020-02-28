Меладзе рассказал, как надо проводить отбор участников на Евровидение

Москва, 28 февраля. Заслуженный артист России Валерий Меладзе положительно оценил возможное участие певца Александра Панайотова в конкурсе Евровидение-2020 от РФ, но выразил мнение, что честнее и интереснее было бы провести среди потенциальных претендентов полноценный отбор.

О том, что представлять страну на музыкальном конкурсе в Роттердаме, вероятнее всего, будет Панайотов, рассказал композитор и продюсер Игорь Крутой. Затем об этом сообщили в ряде СМИ. Певец, в свою очередь, назвал данные сообщения фейком и призвал дождаться официальной информации от Первого канала.

По мнению Меладзе, исполнитель обладает достойными вокальными данными, чтобы быть участником Евровидения, но имеет недостаточно яркий и запоминающийся образ.

«Панайотов очень хорошо поет, но вы знаете, представить страну и хорошо петь, к сожалению, в плане Евровидения, это все не зависящие друг от друга вещи. [...] В шоу-бизнесе и, в частности, на Евровидении, все больше стали популярны фрики, а Саша — не фрик. Если ему удастся как-то затронуть сердца … будет хорошо. Если уж это конкурс песни и голосов, наверное, уж как-то так и нужно оценивать участников», — сказал он в интервью РИА Новости.

Меладзе считает, что наиболее правильным решением при выборе представителя от РФ стал бы «настоящий, правильный и честный отбор, поскольку в стране найдется огромное количество людей, которые великолепно поют».

В качестве примера артист привел вокальный проект «Голос», в котором ежегодно принимают участие тысячи талантливых людей.

«Да, кастинг проходят только 15 человек примерно, но участвует же намного больше. Если бы таким образом был бы отбор, то мы бы даже, возможно, и не знали людей, которые могли бы представлять нашу страну. Может быть, это было бы честнее, может быть, было бы интереснее», — резюмировал Меладзе.

Уточним, что накануне Панайотов опроверг слухи о своем участии в музыкальном конкурсе не только в своем Instagram, но и в интервью автору резонансных публикаций о шоу-бизнесе, блогеру Вадиму Манукяну для Федерального агентства новостей.

Евровидение-2020 пройдет 12-16 мая в Нидерландах. Страна получила право принять конкурс после победы Дункана Лоуренса в 2019 году. Участник от России выступит в первом полуфинале, гдк определятся 10 финалистов музыкального состязания.

Ранее стало известно, что музыкальный конкурс может оказаться под угрозой из-за вспышки коронавируса в Европе. Известный вирусолог из Нидерландов Аб Остерхаус заявил о целесообразности отмены песенного состязания, если распространение заболевания в течение нескольких месяцев не будет взято под контроль.