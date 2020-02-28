Россияне получили более 106 млрд штрафов в 2019 году

Москва, 28 февраля. Россияне в прошлом году получили более 106 миллиардов штрафов за нарушения Правил дорожного движения. Об этом сообщили в ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, сотрудники ГИБДД с начала 2019 года выписали 142 миллиона постановлений о штрафах за нарушения ПДД, общая сумма превысила отметку в 106 миллиардов рублей. Это на 8,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года. В целом выплачено было 68 миллиардов рублей.

Административный арест работники ГИБДД назначили почти 145 тысячам нарушителям, порядка 350 тысяч водителей лишились прав.

Согласно статистике, в 2019 году Госавтоинспекция задержала около двух миллионов пешеходов, которые нарушили Правила дорожного движения. Общее число таких нарушителей возросло на 13%, добавили в ГИБДД.

Ранее стало известно о планах ГИБДД скоординировать действия с Федеральной службой судебных приставов (ФССП). Госавтоинспекция решила взяться за автолюбителей, которые в течение последних двух лет не оплатили больше тысячи штрафов. Инспекторы будут передавать данные о нарушителях судебным приставам, а те будут арестовывать транспортные средства должников.

Кроме того, ГИБДД и МВД России к 2022 году планируют запустить систему оповещения о резком торможении на дорогах. По мнению ведомств, это позволит сократить количество ДТП на 20–30%.